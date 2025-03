"Tata" Martino acepta su error por no convocar a Santiago Gimenez al Mundial y Hugo Sánchez EXPLOTA en vivo | VIDEO

Han pasado casi tres años desde la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero el debate sobre la actuación de la Selección Mexicana sigue vigente, pues en esta ocasión fue Hugo Sánchez quien reavivó la polémica y se lanzó con todo en contra de Gerardo 'Tata' Martino durante su participación en “Futbol Picante”.

Hay que recordar que en los últimos días justificó su decisión de no convocar a Santiago Giménez en aquel momento, argumentando que el delantero aún no había alcanzado el nivel que tiene en la actualidad; sin embargo, esta explicación no convenció a Sánchez, quien lanzó duras críticas hacia Martino.

Gerardo Martino fue el primer director técnico que no pudo pasar de la fase de grupos del Mundial del Mundial de Qatar 2022, empatando con Polonia, perdiendo con Argentina y ganando a Arabia Saudita, donde se esperaba que jugara en la siguiente ronda con Francia, pero al final Polonia sumó más puntos.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre Gerardo Martino?

Durante la discusión, el 'Pentapichichi' acusó al estratega argentino de faltarle el respeto al futbol mexicano y a sus jugadores, recordando que había muchas actitudes y comportamientos del DT argentino que no le gustaba a muchos en el país, por lo que el delantero no se guardó nada.

"Faltarle el respeto a la Selección, al futbol mexicano por los comportamientos que dicen que tenía, que se iba, no atendía el trabajo que debía", dijo Hugo Sánchez en ESPN.

Pero su mayor reclamo estuvo dirigido al planteamiento táctico contra Argentina en la fase de grupos del Mundial, uno de los partidos más importantes y recordados, pues se habló hasta de una supuesta conveniencia por el argentino al enfrentar a su país natal.

"No se lo voy a perdonar nunca, que haya jugado contra Argentina dándole los carriles abiertos a Messi, sin Edson Álvarez y sin delantero centro. Es una sinvergüenzada", sentenció Hugo Sánchez.

¿Qué tal le fue a Gerardo Martino con México?

Durante su gestión, que abarcó casi cuatro años, Martino dirigió un total de 66 partidos, con un saldo de 42 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Solo pudo ganar la Copa Oro en 2019, perdió la final de la edición 2021, además de caer ante Estados Unidos en la final de la Nations League.