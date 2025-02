Pumas despide a Gustavo Lema tras la goleada 4-2 ante Tijuana

Los malos resultados de Pumas, donde destacan la derrota con el América y la goleada recibida el pasado martes en la frontera, hicieron que la directiva del conjunto de la UNAM terminara la relación laboral que tenía con Gustavo Lema. A primera hora de este miércoles, el Club Universidad confirmó a través de un comunicado que ponía fin a su relación con el entrenador argentino.

El exasistente de Mohamed sólo ha conseguido tres victoria en lo que va del torneo, por lo que los altos mando del conjunto del Pedregal no estaban muy contentos con los resultados obtenidos y ya comenzaban a pensar en un plan B o C, en caso de que las derrotas continuaran. Lo que Gustavo Lema no se esperaba era que en cuestión de cuatro días, terminaría su paso al frente del equipo de la UNAM.

Después de la derrota 2-0 ante el América, donde los Pumas se vieron sin garra, sin estilo y donde de milagro no recibieron una goleada, y la derrota de 4-2 ante Tijuana, uno de los peores equipos del torneo, hicieron que la directiva no esperaran más tiempo y pusieran fin a la relación laboral con el técnico argentino que vivió su último partido al frente del conjunto del Pedregal desde las alturas. Se tiene que recordar que fue expulsado en el Clásico Capitalino.

"El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminada la relación laboral con Gustavo Lema como director técnico de Pumas, así como con todo su cuerpo técnico. Agradecemos el trabajo y su profesionalismo que dieron a nuestra institución. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", dice el comunicado de prensa.

Los números de Gustavo Lema al frente de Pumas

El técnico argentino llegó a la UNAM como parte del cuerpo técnico del Turco Mohamed en marzo del 2023, donde estuvo como asistente. Tras la salida de Antonio, Lema tomó las riendas del Club Universidad Nacional en diciembre de ese mismo año. En total estuvo al frente de los Pumas en 54 partidos, donde obtuvo 23 victorias, 13 empates y 18 perdidos. Lema se caracterizó por tener un equipo defensivo, situación que se vio reflejada en las estadísticas, ya que sus jugadores realizaron 81 goles por 73 recibidos.

¿Qué sigue para los Pumas en el Clausura 2025?

Los del Pedregal tienen que jugar este sábado contra Chivas en un duelo bastante complicado para ambas escuadras. Después del juego contra el Rebaño Sagrado, los Pumas tiene un calendario bastante apretado, por lo que mejor vamos a presentar a todos los rivales que tienen en marzo.

Pumas vs Chivas el sábado 1 de marzo a las 21:10

Pumas vs Deportivo Alajuelense el martes 4 de marzo, el horario está por definirse

Puebla vs Pumas el viernes 7 de marzo a las 21:00

Deportivo Alajuelense el 13 de marzo a las 20:00

Pumas vs Monterrey el 16 de marzo a las 18:00

León vs Pumas el 30 de marzo a las 17:00

Lema deja de ser entrenador de Pumas tras la derrota en la jornada 9 contra Tijuana (Mexsport)

