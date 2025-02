Este fue el técnico del América que CORRIÓ al Papa Francisco de los vestidores

Es de sobra conocida la afición del Papa Francisco por el futbol en general, y en particular por el que es considerado uno de los equipos históricos de Buenos Aires, Argentina, San Lorenzo de Almagro.

Durante varias décadas, aprovechando la cercanía del Nuevo Gasómetro, casa del club también conocido como el Ciclón, el Santo Padre aprovechaba para asistir a los partidos y dar una bendición previa a sus jugadores.

Sin embargo, la llegada al banquillo de uno de los nombres más importantes del futbol argentino derivó en una anécdota curiosa, donde el técnico se impuso a quien se convertiría en el obispo de Roma.

Hace siete años, Alfio Basile, quien fue técnico de la selección de Argentina, Boca Juniors y el América, entre muchos otros clubes, contó cómo fue el día que expulsó al Papa Francisco del vestuario de San Lorenzo de Almagro.

¿Cuándo corrió Alfio Basile al Papa del vestidor?

Luego de su paso por la selección de Argentina, el Atlético de Madrid y el Racing de Avellaneda, Alfio Basile aceptó en 1998 asumir el cargo como director técnico de San Lorenzo de Almagro, club que, irónicamente, fue fundado por curas salesianos.

“Los jugadores que tenía San Lorenzo en el plantel eran casi todos los que había tenido yo en la selección, tenía un buen plantel, pero el equipo andaba mal, no ganaba nunca, bueno, por eso me contrataron, si anda bien no te viene a contratar nadie. Bueno, me vuelvo a Buenos Aires, sábado debut de San Lorenzo.

“Estamos en el vestuario, ‘viene el Coco, ahora vamos a ganar’, decían los jugadores, la arenga, los contrarios también dicen lo mismo, todo, la arenga final para salir al estadio y, de golpe, se abre la puerta del vestuario y entra un cura, ¡qué locura!, no puede entrar al vestuario ni el cura ni nadie, menos antes de empezar el partido”, señaló el técnico durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand, de la televisión argentina.

Molesto por la intromisión de una persona ajena al vestuario, el estratega argentino decidió poner manos a la obra y echar al prelado que se encontraba distrayendo a los jugadores antes del encuentro.

“Ese día, como era la presentación, tenía a Fernando Miele al lado, era el vicepresidente, y le digo ‘Miele, ¿quién es el cura ese que entró?’ Me contesta ‘mira, es un cura hincha de San Lorenzo que viene todos los partidos y bendice a los jugadores’. Le digo si me viniste a buscar a mí es porque no le ganan a nadie. Decíle que se vaya el mufa”, recordó Basile.

De acuerdo con el entrenador, Bergoglio aceptó resignado la decisión del nuevo técnico, por lo que abandonó triste el vestuario de San Lorenzo. Ese día, los “cuervos” ganarían por 4 goles a 1. Dos años más tarde, en el 2000, Basile viajaría a México para convertirse en el entrenador del América.

Un Papa fuera del vestuario

Años después, durante una comida, Alfio Basile volvió a encontrarse con Fernando Miele, entonces vicepresidente de San Lorenzo de Almagro, quien fue el encargado de comunicarle su histórico error.

Creo fue en abril de 2013, estábamos al lado de la pileta, toda una mesa grande, una fiesta de gente, ahí estaba todo el mundo, sabiendo eso dice Miele ‘¿viste quién es el Papa?’ El Papa Francisco, lo sabe todo el mundo. ‘No, ¿pero vos no sabés quién es el Papa?’ Le digo ‘sí, es Francisco’ y me contesta ‘no, es el que echaste vos del vestuario cuando era Bergoglio y le dijiste mufa’”, concluyó.

