Alex Padilla y el salario millonario con el que llegaría a Pumas en el Clausura 2025

Alex Padilla es uno de los grandes talentos mexicanos para tomar el lugar de Guillermo Ochoa en la portería de la Selección Mexicana. Ahora, previo a comenzar el torneo Clausura 2025, su nombre suena para llegar a Pumas y con esto poner fin a un primer capítulo en el futbol del viejo continente. El meta estaría dejando al Athletic de Bilbao para comenzar su aventura en la Primera División del Futbol Mexicano.

El joven guardameta mexicano ya había debutado en la Primera División de España con el conjunto bilbaíno, pero la oportunidad de tener minutos o pelear por la titularidad eran lejanas para el joven de 21 años que tenía que pelear con Unai Simón (titular de la selección de España) y con Julen Aguirrezabala, el suplente. La propuesta de Pumas llegó en el mejor momento, ya que estarían ofreciéndole minutos y un contrato millonario difícil de rechazar.

A pesar de que todavía no se hace oficial la llegada de Padilla al conjunto universitario, los expertos en el mercado de fichajes ya confirmaron que Alex viajará en las próximas horas a la Ciudad de México para estampar la rúbrica en su nuevo contrato y convertirse en el nuevo fichaje del equipo de la Universidad Autónoma de México.

Pumas estaría fichando a una de las grandes promesas de la Selección Mexicana (IG: padilla_1_)

¿Cuánto dinero ganará Alex Padilla en Pumas?

Como se mencionó, el joven seleccionado mexicano de 21 años llegará al conjunto universitario para convertirse en uno de los candidatos para hacerse con la titularidad de bajo los tres palos de la UNAM. Se tiene que recordar que Pumas dejó fuera a Gil Alcalá y a Julio González. Por un lado, Alcalá fue cortado de la plantilla, mientras que el 'Pollo' parece no entrar en planes con Pumas, pero todavía no ha sido dado de baja de forma oficial al no encontrarle equipo y no tener fichado a ningún guardameta.

Gracias a estas dos bajas, Padilla sería el encargado de tomar las riendas de la portería en CU y con esto cumplir con la posibilidad de minutos. Se tiene que mencionar que todavía falta que se presente al otro refuerzo para la portería de Pumas. En lo que todo se hace oficial, vamos a revelar el sueldo que le habrían ofrecido al todavía jugador del Athletic. La información se presentó en el portar Salary Sports.

El portal especializado en sueldos de deportistas reveló que el sueldo de Padilla en caso de llegar a Ciudad Universitaria para el Clausura 2025 rondaría los 13 millones de pesos mexicanos, es decir, unos 650 mil dólares. El propio portal dejó claro que estaría recibiendo el suelo que tenía Gil Alcalá, el meta suplente que fue dado de baja para el torneo que comenzará el próximo 11 de enero para los del Pedregal. Alex estaría llegando a préstamo por un año con opción a compra si cumple con cierta cantidad de minutos.

Padilla estaría llegando por un sueldo que ronda los 13 millones de pesos (IG: padilla_1_)

