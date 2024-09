Alex Padilla habla sobre su primera convocatoria con la selección mexicana, “Es el sueño que llevo persiguiendo muchos años”

Alex Padilla está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pues el mexicano, que estuvo como titular con el Athletic Club en España contra Getafe y Barcelona, enamoró a Javier Aguirre para su nueva etapa como seleccionador nacional, por lo que ha hablado sobre cumplir sus sueños.

Pues la Selección Nacional enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda en la próxima fecha FIFA, por lo que el mexicano habló sobre su primera convocatoria con el equipo mexicano, pues de nacionalidad mexicana y española, pudo haber optado por jugar también con la selección española.

Sigue leyendo:

Luis Suárez se despide: ¿cuándo será su último partido con la Selección de Uruguay?

Edgar Berlanga confía en poder retirar a Canelo Álvarez en Las Vegas: "Es hora de llegar y tomar el control"

Alex Padilla todavía no puede creer que ha sido convocado con la Selección Mexicana, pues, ha conseguido un lugar como portero para esta próxima fecha FIFA, y es que dos días después de cumplir 21 años y jugar 180 minutos en la primera división de España, ha hablado sobre cumplir su sueño.

Pues nació en Zarauz una ciudad en la provincia de Guipúzcoa, en el famoso País Vasco; sin embargo, ha dicho que siente los colores de la selección nacional, pues su corazón es 100 por ciento mexicano.

Así, mencionó que no puede creer que está siendo considerado como portero titular de la selección mexicana, que luego de separar a Guillermo Ochoa de la convocatoria, está en busca de un nuevo ídolo en la portería.

"Cuando me entero de que soy seleccionado con la mayor no me lo creía, pienso que no estoy viviendo en una realidad. Es un sueño que llevo persiguiendo desde hace muchos años. Pero esta vez el fútbol y la selección me dan esta oportunidad y hay que aprovecharla al máximo", habló Padilla.