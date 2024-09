Tigres vs León: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy, viernes 27 de septiembre | Jornada 10 Liga MX

Este viernes 27 de septiembre inician las actividades de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la disputa de cuatro partidos: Puebla vs Juárez, Querétaro vs Necaxa, Tigres vs León y Tijuana vs Mazatlán son los partidos de hoy. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los encuentros.

Así marcha la Tabla General del Apertura 2024

Con nueve partidos disputados, la Tabla General del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX es liderada por Cruz Azul de Martín Anselmi. Los puestos de Liguilla directo los complementan Tigres, Monterrey, Toluca, Pumas y las Chivas de Guadalajara.

En zona de Play-in están Atlético de San Luis, Atlas de Guadalajara, Tijuana y América.

Los equipos que no están en zona de clasificación son Necaxa, Puebla, Pachuca, Santos, Mazatlán, León, Querétaro y Juárez.

Así marcha la clasificación. Foto: Google

Tigres vs León: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy

Este viernes 27 de septiembre inician las actividades de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024 con el partido ente Puebla contra Juárez en punto de las 18:00 horas. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por la señal de TV Azteca.

Más tarde, a las 19:00 horas, los Gallos de Querétaro enfrentarán a los Rayos del Necaxa. Las acciones las podrás seguir por la señal de Caliente TV. A las 20:00 horas, los Tigres de la UANL se medirán al León y el partido será transmitido por TV Azteca.

Las acciones de hoy viernes 27 de septiembre finalizan en punto de las 21:00 horas cuando los Xolos de Tijuana reciban al Mazatlán. El partido será transmitido por Caliente TV.

Estos son los partidos de hoy. Foto: Google

