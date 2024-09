Famoso exquarterback de la NFL es diagnosticado con demencia: "Podría tener hasta 10 años para el deterioro"

A sus 69 años, el exquarteback de los Vikingos de Minnesota, Tommy Kramer dio a conocer el pasado miércoles 25 de septiembre que fue diagnosticado con demencia, esto hace más de un año cuando estaba internado en la Clínica de Cleveland de la NFL.

"Los médicos dicen que podría tener entre dos y 10 años para el deterioro, recién me hice un chequeo anual y no ha avanzado y he estado sobrio durante casi un año, lo que definitivamente ayudará", dijo el exvikingo a través de sus redes sociales.

Tommy Kreamer fue diagnosticado con demencia hace un año Foto: X @Kramer9Tommy

¿Qué es la demencia, padecimiento que sufre Tommy a sus 69 años?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia se define como un síndrome que puede deberse a una serie de enfermedades que con el paso de los años, destruyen cada célula nerviosa y dañan poco a poco el cerebro.

LA demencia es un síndrome que aparece en el cerebro afectando las funciones cognitivas Foto: Archivo

Por ello, esto lleva al deterioro de cada función cognitiva como la orientación, la memoria, la atención, comer, ir al baño, y perder algunas habilidades básicas.

¿Quién es Tommy Kramer, leyenda y exquarteback de los Vikings?

El exquarterbac jugó para los Minnesota Vikings señaló que tuvo la fortaleza de combatir su enfermedad gracias a la valentía que el pasado martes mostró Brett Favre, legendario mariscal de campo de los Empacadores de Green Bay, quien es miembro del Salón de la Fama, exjugador que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkison y que hoy tiene 54 años.

"Con el anuncio de Brett Favre me sentí motivado a que todos supieran mi diagnostico", dijo el quarterback que jugó entre 1977 y 1898.

El también exjugador, quien lidió varios años con el alcoholismo terminó su carrera con los Santos de Nueva Orleans en 1990 y agradecía a la NFL por los cambios que ha implementado con el paso de los años para proteger más a los quartebacks y jugadores de los golpes que disminuyen la calidad de vida de los atletas después de retirarse y señaló que hay jugadores que necesitan ayuda económicamente.

"Financieramente estoy bien, pero sé que hay compañeros con los que jugué que necesitan toda la ayuda que puedan obtener", agregó.

Foto: X @Kramer9Tommy

Pide apoyo de la NFL a exjugadores que tienen este tipo de enfermedades

Kramer indicó que la liga de futbol americano debería mostrar más apoyo a los jugadores que no cuentan con los recursos económicos par cubrir los gastos estratosféricos de los servicios médicos que se tienen que pagar por tener este tipo de enfermedades, como la demencia.

"La NFL solo intentará ayudar con mis facturas médicas y terapias que mi seguro personal no cubre. Espero crear algo de conciencia para que la liga ayude a futuros jugadores que están luchando contra enfermedades como la mía", sentenció

