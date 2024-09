Análisis y Pronósticos de los Partidos de la NFL

Ayer por la noche el equipo de los Dallas Cowboys consiguió su segunda victoria de la temporada (20-15), ante un equipo de los New York Giants que no tuvieron un mal partido, sin embargo, para poder ganar en la NFL se necesita aprovechar y concretar las oportunidades que se tienen en zona roja, ya que es sumamente complicado llevarse la victoria con goles de campo solamente

Ambos equipos sufrieron lesiones importantes, las cuales tendrán que monitorear durante la próxima semana, ya que el ataque de los Giants se ha enfocado en su receptor novato Malik Nabers, quien salió conmocionado en el último cuarto, mientras que los Cowboys vieron como Micah Parsons, quien es su mejor defensivo, fue sacado del terreno de juego en el carrito de las desgracias debido a una lesión en la pierna.

A continuación, les tenemos el análisis previo de los partidos más atractivos de este fin de semana:

Minnesota Vikings (3-0) vs Green Bay Packers (2-1)

Una de las rivalidades más añejas de la NFL es precisamente la que tienen estos dos equipos, los cuales pertenecen a la División Norte de la Conferencia Nacional, en la cual los Vikings se encuentran como líderes hasta el momento.

El coordinador Defensivo Brian Flores ha hecho un excelente trabajo con el equipo, ya que su esquema táctico ha sido un verdadero dolor de cabeza para las ofensivas contrarias, sobre todo para los Quarterbacks, quienes no han sido capaces de descifrar en qué momento les enviarán cargas, o cuándo jugarán con cobertura por zonas.

Este gran trabajo de la defensiva se ha visto reflejado en los marcadores, ya que solamente están permitiendo 10 puntos por partido, en promedio, mientras que su ofensiva tampoco se ha quedado atrás, pues oficialmente podemos decir que la carrera de Sam Darnold ha resurgido, ya que de inmediato se supo adaptar al libro de jugadas, además de que ha tenido un excelente entendimiento con su receptor Justin Jefferson, con quien ha anotado en cada uno de los partidos.

Para los Packers es de vital importancia ganar este encuentro, ya que perderlo significaría irse dos juegos por debajo de los Vikings, por lo que esperan que Jordan Love pueda jugar este domingo, ya que la ofensiva con él cobraría una mayor dimensión, pues hay muchas cosas que con Malik Willis no puede hacer, y eso es sin demeritar a Willis, quien no lo ha hecho mal en estos juegos que ha suplido a Love, pero en su afán por no cometer errores, es que no arriesga mucho al momento de buscar a sus receptores.

El problema es que cada vez se ve menos probable que Love juegue, ya que será decisión de último momento.

El ataque terrestre de los Packers ha sido inconsistente, ya que Josh Jacobs no ha encontrado muchos espacios para explotarlos, y muy difícilmente cambiará esa situación esta semana, ya que es sumamente complicado correrle a la defensiva de Minnesota, la cual promedia 71 yardas recibidas por juego.

Pronóstico Resultado: Minnesota Vikings 24-17 Green Bay Packers

Los Vikingos de Minnesota enfrentarán a los Packers de Green Bay Packers. Créditos: El Heraldo de México

Philadelphia Eagles (2-1) vs Tampa Bay Buccaneers (2-1)

De manera sorpresiva, la semana pasada los Buccaneers perdieron el invicto ante unos Denver Broncos que jugaron inspirados, sobre todo su Quarterback Bo Nix, quien durante la primera mitad movió el balón a placer, pero lo más sorprendente fue la manera en la que la ofensiva del equipo no carburó, ya que únicamente fueron capaces de anotar 7 puntos. Baker Mayfield lleva seis pases de anotación, sin embargo, su producción a la ofensiva ha ido bajando durante las dos últimas semanas, en las cuales no ha sido capaz de lanzar para más de 200 yardas, y para este encuentro tendrá una misión sumamente complicada en mejorar dichas cifras, ya que la defensiva de los Eagles únicamente le permitió 142 yardas por aire a Derek Carr la semana pasada, y eso que Carr había iniciado de excelente manera esta temporada.

Rachaad White, quien desde el año pasado ha sido el corredor titular del equipo, cada vez ha ido perdiendo más acarreo con el novato Bucky Irving, quien se ha visto más explosivo que él al momento de correr con el balón, aunque a Irving todavía le falta mejorar sus habilidades atrapando pases, lo cual es algo que White hace de maravilla.

Los receptores titulares, Mike Evans y Chris Godwin, se han visto algo golpeados a causa de las lesiones, sin embargo, todo parece indicar que jugarán el próximo domingo, lo cual es algo fundamental para el ataque de Mayfield, ya que Godwin está teniendo el mejor inicio en su carrera, y Evans es alguien quien en todo momento se puede confiar, a pesar de su veteranía.

Al equipo de Philadelphia Bills mantuvo en la pelea su defensiva la semana pasada, ya que la realidad es que Jalen Hurts no ha estado muy fino este año, sobre todo en zona roja, que es donde más errores ha cometido, los cuales le han costado muchos puntos a su equipo. Ya van dos semanas en las que Hurts no puede contar con AJ Brown, quien es su mejor receptor, y al parecer esta semana seguirá sin él, ya que una lesión lo tiene alejado de las canchas, y para colmo de sus males, al parecer Devonta Smith tampoco podrá jugar, debido a que sigue en el protocolo de conmoción, lo cual sería algo devastador para la ofensiva, ya que son las principales armas de Hurts por aire.

Saquon Barkley, quien está siendo la mejor contratación de la temporada, ha jugado como si se encontrara poseído, y en esta ocasión todo indica que tendrá que ser nuevamente el salvador de la ofensiva de los Eagles, aunque esta encomienda no será nada sencilla para él, ya que la defensiva de los Buccaneers lo estará esperando en las trincheras, buscando frenarlo antes de que logre escaparse.

Pronóstico Resultado: Philadelphia Eagles 13-20 Tampa Bay Buccaneers

Águilas de Philadelphia enfrentarán a los Bucaneros de Tampa Bay. Créditos: El Heraldo de México

Kansas City Chiefs (3-0) vs Los Angeles Chargers (2-1)

Justin Herbert, quien es el Quarterback de los Chargers, a lo largo de su carrera ha demostrado que es todo un profesional y un guerrero de las canchas, ya que siempre hace hasta la imposible por no perderse un juego con su equipo, sin importar que se encuentre lesionado. La semana pasada estaba en duda su participación en contra del equipo de Pittsburgh, debido a una lesión en el tobillo, sin embargo Herbert inició el encuentro pero lamentablemente se agravó dicha lesión, por lo cual tuvo que ser sustituido por Taylor Heinicke, y esta semana Herbert nuevamente ha estado entrenando de manera limitada, ya que no quiere perderse tan importante duelo en contra de los actuales campeones, pero Jim Harbaugh no está tan convencido en dejarlo jugar, ya que en la semana 5 les toca descansar, y no le gustaría que se agravara aún más la lesión este fin de semana, por lo que es una incógnita su participación, aunque la realidad es que disminuyen enormemente las posibilidades de llevarse la victoria sin él.

El receptor de segundo año Quentin Johnston ha tenido un gran comienzo de año, sobre todo si consideramos que lleva ya 3 recepciones de anotación, cuando el año pasado únicamente consiguió anotar en dos ocasiones, además de que fue duramente criticado porque se le vio fuera de forma, pero durante esta pretemporada su actitud cambió y eso se ha visto reflejado en el terreno de juego.

El corredor JK Dobbins también ha tenido un resurgimiento en su carrera, e incluso cada vez comparte menos los acarreos con su compañero Gus Edwards, quien se ha limitado a relevarlo esporádicamente.

Otra baja sensible para los Chargers será la de su safety Derwin James, quien se encuentra suspendido para este encuentro debido a que en reiteradas ocasiones ha sido castigado por rudeza innecesaria, y la NFL quiere ponerlo de ejemplo para que los demás defensivos no cometan faltas de ese tipo, en las que pongan en riesgo la integridad física de sus compañeros de profesión.

Los Chiefs no ha perdido contra el equipo de los Chargers desde el 2021, y en esta ocasión parece que los astros nuevamente están alineados para continuar con su buena racha, ya que Patrick Mahomes cada vez tiene mejor química con Rashee Rice, quien es el mejor receptor dentro del equipo. Mucho se ha hablado del desempeño de Travis Kelce, quien solamente tiene 69 yardas esta temporada, sin embargo su papel ha ido evolucionando dentro de la ofensiva de Kansas City, ya que le ha tocado sacrificarse más jalando dobles coberturas, o bloqueando para poder ayudar a abrirles espacios a los corredores Carson Steele y Samaje Perine, quienes están supliendo a Isiah Pacheco.

Después de haber tenido un debut espectacular en la primera jornada, el receptor Xavier Worthy ha tenido muchos problemas para adaptarse a la ofensiva, por lo que Andy Reid sigue buscando diferentes formas para poder explotar su gran velocidad, ya que saben que tienen un diamante en bruto con él, solamente necesitan pulirlo, pues esperan poder utilizarlo de manera similar a lo que hacían con Tyreek Hill.

Pronóstico Resultado: Kansas City Chiefs 23–13 Los Angeles Chargers

Los jefes de Kansas City enfrentarán a los Angeles Chargers este fin de semana. Créditos: El Heraldo de México.

Buffalo Bills (3-0) vs Baltimore Ravens (1-2)

El equipo de los Ravens la semana pasada estuvo a punto de dejar escapar una ventaja que parecía lapidaria en contra de los Dallas Cowboys, sin embargo, al final todo quedó solamente en un susto, ya que se llevaron a casa su primera victoria de la temporada, la cual esperan que sea la primera de muchas, aunque esta semana les tocará recibir al equipo que mejor ha venido jugando este año, y es que los Bills están que no creen en nadie, con un ataque dominante y una defensiva que ha estado por encima de las expectativas, lo que los ha convertido en el principal candidato a destronar a los Chiefs, aunque de aquí a febrero el panorama puede cambiar completamente.

Para los Ravens esta será una excelente oportunidad de demostrar que cuentan con un gran plantel con el cual pueden pelearle del tú por tú a cualquiera, pero para ello necesitarán que su ataque sea más contundente, comenzando con su Quarterback Lamar Jackson, quien tiene que balancear mejor su forma de juego, ya que no puede correr todo el tiempo, por lo que debe ser más preciso con sus envíos, aprovechando las armas que tiene, como son Zay Flowers, Rashod Bateman y Mark Andrews, quienes han tenido participaciones muy discretas hasta el momento.

La semana pasada finalmente le dieron rienda suelta a Derrick Henry, quien corrió en 25 ocasiones, con las cuales terminó con más de 150 yardas y dos anotaciones, por lo que tratarán de repetir una dosis similar ante los Bills, quienes solamente han permitido una anotación por la vía terrestre, aunque éste será el mayor reto para ellos hasta ahorita.

El equipo de Buffalo ha jugado de manera muy inteligente, ya que ha sabido explotar las debilidades de cada uno de sus adversarios, por lo que Josh Allen no se ha tenido que vestir de héroe en cada uno de los encuentros, aunque no por eso signifique que haya dejado de lucir, sino que todo lo contrario, ya que gracias al excelente ataque terrestre con James Cook, se ha vuelto más letal Allen a la ofensiva, aprovechando los espacios con su receptor Khalil Shakir, además de que no ha dejado de acarrear el balón por su cuenta, consiguiendo importantes yardas para su equipo en los momentos más críticos.

Pronóstico Resultado: Buffalo Bills 28-31 Baltimore Ravens

Los Bills Búfalo enfrentarán a los Cuervos de Baltimore este fin de semana. Créditos: El Heraldo de México.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff