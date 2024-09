Lo Bueno y lo Malo de la Semana 2 de la NFL

Amantes de los emparrillados, este fin de semana fue uno de los más brutales en los últimos años para una gran mayoría de los equipos que llegaban como favoritos para ganar sus encuentros, y si bien es cierto, aún es muy temprano para hacer conjeturas, la realidad es que a ciertos equipos se les están comenzando a ir de las manos las cosas, como es el caso de los Jacksonville Jaguars, quienes no se han visto nada bien con Trevor Lawrence este par de semanas. A continuación, les tenemos nuestro análisis de lo más relevante que aconteció durante esta inusual segunda jornada:

LO BUENO

El arranque de temporada de los Tampa Bay Buccaneers, quienes llevan dos victorias consecutivas, derrotando en esta ocasión a los Detroit Lions (20-16) en su propia casa, gracias a un trabajo impecable de la defensiva, la cual cubrió muy bien a los receptores contrarios y coronó la victoria con dos intercepciones a Jared Goff.

El mariscal de campo de los Detroit Lions, Jared Goff, lanza durante la primera mitad de un partido contra los Tampa Bay Buccaneers. Créditos: AP

Los Green Bay Packers no dudaron en usar a su corredor Josh Jacobs, quien con sus 32 acarreos y más de 150 yardas, se convirtió en la principal figura en la victoria en contra del equipo de los Indianapolis Colts (16-10). El entrenador Matt LaFleur hizo un gran trabajo limitando el trabajo de su Quarterback Malik Willis, quien suplió de buena manera a Jordan Love, a pesar de solamente haber lanzado 14 pases durante el encuentro.

Después de haberse perdido dos temporadas consecutivas debido a una lesión en la rodilla, el corredor J.K. Dobbins está haciendo méritos para llevarse el premio al mejor regreso del año, ya que nuevamente fue clave en la victoria de Los Angeles Chargers.

Dobbins se vio explosivo acarreando el balón, logrando conseguir 130 yardas y una anotación, por segunda semana consecutiva.

La defensiva de los Vikings hizo un trabajo excelso para contener el ataque de los Niners, para lo cual el Coordinador Defensivo Brian Flores envió cargas constantemente sobre Brock Purdy, manteniéndolo incómodo durante todo el encuentro y forzándolo a cometer errores, como lo fueron el balón suelto que perdió, así como el pase que le interceptaron, con lo que sellaron la victoria.

A pesar del escaso poderío ofensivo del equipo, los Pittsburgh Steelers se mantienen invictos con Justin Fields en los controles, aunque los verdaderos héroes han sido sus jugadores defensivos, ya que solamente han permitido 16 puntos en las dos fechas que se han disputado. El entrenador Mike Tomlin está consciente de que necesitarán que la ofensiva aporte más en lo subsecuente, si es que quieren seguir en la senda del triunfo, ya que hasta ahorita solamente promedian 15 puntos por partido.

El entrenador Mike Tomlin. Créditos: AP

Solamente bastaron dos encuentros para que Kyler Murray y su receptor Marvin Harrison Jr., de los Arizona Cardinals, lograran entrar en sintonía, ya que este fin de semana se conectaron con cuatro pases, consiguiendo 130 yardas y dos anotaciones, lo cual es algo de lo que el resto de los equipos de la División Oeste de la Conferencia Nacional tendrán que tomar nota, ya que parecen encontrarse destinados a convertirse en una dupla de miedo para cualquier defensiva que los enfrente.

El veterano corredor Alvin Kamara de los New Orleans Saints tuvo uno de los mejores partidos de su carrera, al haber logrado anotar en cuatro ocasiones, con las cuales su equipo pasó por encima de una lastimosa defensiva de los Dallas Cowboys, quienes no opusieron resistencia desde que inició el encuentro.

LO MALO

La tercera conmoción cerebral que ha sufrido Tua Tagovaioloa, de manera oficial, a sus 26 años, lo cual lo podría alejar de los emparrillados por el resto de su vida, ya que diversos neurólogos le han recomendado retirarse de inmediato, si es que quiere tener una buena calidad de vida más adelante.

Se vienen momentos muy difíciles para Tua, quien contará con todo el respaldo de su directiva sin importar la decisión que llegue a tomar, aunque su salud es lo que deberá de prevalecer por encima de cualquier otra cosa.

La manera en la que el equipo de los Philadelphia Eagles dejó ir la victoria en el último minuto del encuentro, cuando parecía que ya tenían todo controlado, un pésimo manejo del reloj y una dudosa selección de jugadas le dieron vida a los Atlanta Falcons, con un Kirk Cousins que salió inspirado en la última serie ofensiva de su equipo, con lo que logró remontar el marcador y darle a los Falcons la primera victoria de la temporada.

El mariscal de campo de los Atlanta Falcons, Kirk Cousins entrena contra los Philadelphia Eagles. Créditos: AP

El equipo de los Carolina Panthers es un verdadero desastre, y ya no saben qué hacer para remediarlo.

Después de la actuación de su Quarterback Bryce Young, quien el día de ayer no logró superar las 100 yardas, el entrenador Dave Canales ha decidido enviarlo a la banca para la semana 3 y jugársela con Andy Dalton, lo cual es sumamente frustrante, ya que no todo ha sido culpa de Young. La línea ofensiva no le ha hecho ningún favor, dejando pasar a todos los rivales, por lo que todo el tiempo Young se la ha pasado bajo presión.

Ha sido una verdadera pena el inicio de carrera de este jugador, quien la temporada pasada fue la primera selección global del Draft.

Continúa la mala racha para los San Francisco 49ers, quienes llevan más de 30 años sin poder vencer a los Minnesota Vikings a domicilio, pero lo más preocupante, además de la derrota, fue el desempeño en general del equipo, el cual cometió muchos errores, tanto a la ofensiva, como a la defensiva y hasta en equipos especiales, en donde les bloquearon una patada de despeje. Y por si no les bastara con la lesión de Christian McCaffrey, ahora su receptor Deebo Samuel también estará fuera durante las próximas semanas, debido a una lesión en la pantorrilla.

Las lesiones volvieron a hacer su acto de presencia a lo largo de los encuentros de esta semana, siendo las más destacables las del corredor Isiah Pacheco de los Kansas City Chiefs, quien es probable que se encuentre inactivo de 6 a 8 semanas. Los receptores Justin Jefferson de los Minnesota Vikings, y Amon-Ra St. Brown de los Detroit Lions, tampoco terminaron los partidos con sus respectivas escuadras, por lo que habremos de monitorear su estatus durante los próximos días, mientras que Cooper Kupp se perderá las próximas semanas con Los Angeles Rams.

El receptor estrella de los Rams, Cooper Kupp. Créditos: Especial

La inexplicable derrota (26-23) del equipo de los Baltimore Ravens jugando en su propia casa ante Las Vegas Raiders, quienes con un juegazo de Davante Adams y Brock Bowers, lograron remontar una desventaja de 10 puntos en el último cuarto, dejando a los Ravens con un récord de 0-2, en lo que está siendo uno de sus peores comienzos de los últimos años.

La manera en la que jugó la defensiva de los Dallas Cowboys, quienes permitieron que les anotaran 35 puntos en la primera mitad, empatando así la marca histórica en la franquicia de mayor cantidad de puntos recibidos en ese medio. Para la segunda mitad hicieron muchos ajustes y mostraron mejoría, sin embargo, el daño ya estaba hecho, por lo que esta semana su Coordinador Defensivo Mike Zimmer tendrá mucho trabajo que hacer, ya que sus jugadores no han terminado de digerir el nuevo esquema táctico impuesto por él.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff