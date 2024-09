¿Huelga en el futbol?: futbolistas amenazan con no jugar por la alta saturación de partidos

Los futbolistas están a un mal día de tirar una industria tan enorme como lo es la del Futbol, pues no es secreto que están hartos de ser “sobreexplotados” por su profesión, por lo que estarían buscando detener la agenda deportiva hasta tener un trato justo.

Y es que con tantos torneos agendados por la FIFA y las cada vez más obligatorias giras por Asia y Medio Oriente, los futbolistas están cansando de jugar más de lo que deberían, por lo que han comenzado a quejarse, pues, se dicen ser obligados a jugar de más.

Todo a unos meses de comenzar el mundial de clubes, que por primera vez tendrá 32 equipos de todo el mundo, en Estados Unidos, algo que pondría en peligro el descanso de muchos jugadores que compiten hasta en 3 torneos más su participación con sus selecciones nacionales.

Tan solo hace poco la FIFPRO reveló que las perspectivas para las temporadas 2024-2025 y 2025-2026 serán temporadas con una mayor congestión de partidos por la expansión de las competiciones internacionales.

La Champions League ha sido uno de los torneos más criticados tras su reciente cambio de formato por lo que hace tener más partidos que los que se tenían antes, atentando el descanso de la mayoría de futbolistas que además del torneo de liga y copa también deben jugar la Champions y las eliminatorias mundialistas.

“Si le preguntas a cualquier jugador, te dirá que es una opinión general entre los futbolistas, no es solo la opinión general entre los futbolistas, no es solo la opinión de Rodri. Si esto continúa así, llegado el momento no tendremos otra opción”, dijo sobre la posible huelga.