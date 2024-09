Brian Lozano volverá a pasar por el quirófano tras casi un año sin jugar con Atlas

Brian Lozano ha vuelto a ser noticia luego de que su actual club, el Atlas de Guadalajara anunciará que se volver a someter a una dura operación por lo que se deberá posponer si regreso a las canchas.

Fue el año pasado cuando el futbolista uruguayo sufrió una fuerte lesión en pleno clásico contra las Chivas, que lo alejó de las canchas y es que una lesión que figuraba para curarse de cuatro a cinco meses ya ha pasado a casi un año con complicaciones.

Siendo el 7 de octubre de 2023 cuando el uruguayo disputó su último partido con el Atlas, pues sufrió una fractura de rótula en su rodilla derecha lo que lo ha mantenido en constantes operaciones.

El uruguayo sufrió una recaída en su lesión debido a que hace unos meses una bacteria no le permitió sanar de forma correcta, pues a pesar de intentar volver para este torneo el futbolista volverá al quirófano para recibir una segunda operación.

"Se hace muy difícil transitar las recuperaciones de las lesiones, a mí me ha costado mucho, pero también me sirvió en otros aspectos. Por ejemplo, me sirvió para estudiar una carrera, me especialicé en scouting y análisis de juego, sin dudas que eso te hace poner la cabeza en otra cosa y ayuda mucho.", dijo Lozano para ESPN.