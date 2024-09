América vs Atlas: Atropellan a aficionada a las afueras del Estadio Ciudad de los Deportes

La Liga MX dio inicio a una jornada más en suelo azteca. América y Atlas se enfrentaron este martes para dar vida a un partido por puestos de liguilla. El cotejo estaba programado para comenzar en punto de las 18:00 horas, pero antes de comenzar el partido se daría inicio a las noticias. Una joven sería atropellada en la previa a que se escuchara el pitazo inicial del partido. El accidente se presentaría en la puerta 1.

En el video que se volvió viral en redes sociales no se muestra cómo fue el accidente, pero se deja ver como una joven vestida de negro con un suéter blanco es atendida por personal del Estadio Ciudad de los Deportes cuando se encuentra en el pavimento. De acuerdo con diversos medios, la joven que fue envestida por el auto no tuvo lesiones importantes.

El accidente se presentó en a puerta 1 del Estadio de Ciudad de los Deportes (X: de10sports)

Atropellan a una mujer en la previa del América vs Atlas

En X se volvió viral un video en el que se muestra a una joven en el suelo. La chica es atendida por personal del Estadio Ciudad de los Deportes hasta que un joven, aparentemente su acompañante, la carga y la aleja de la calle. El joven se lleva a la chica a la banqueta para que la sigan atendiendo, pero lejos de donde circulan los coches.

De acuerdo con diversos medios, el accidente no pasó a mayores y todo quedó en un pequeño accidente que asustó a muchos de los aficionados que se encontraban en las inmediaciones del estadio previo a comenzar el encuentro entre las Águilas del América y el Atlas de Guadalajara. Sobre el accidente no se tienen muchos detalles sobre cómo ocurrió el accidente, pero se tiene claro que no se tuvo que emplear al equipo de emergencias.

El partido entre América y Atlas de la jornada 8

Después del susto en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, los aficionados que asistieron a ver el juego y los fans en sus casas pudieron disfrutar de un partido con mucha acción dentro del rectángulo verde. El partido se vio enmarcado por una roja en el minuto 27 de tiempo corrido. El futbolista expulsado fue Gaddi Aguirre.

El primer gol corrió por cuenta de Rodrigo Aguirre, a los 9 minutos de haber comenzado el encuentro. El segundo tanto llegó al minuto 58 cuando Víctor Dávila se estrenaba como goleador de las Águilas. El tercero y último gol llegó por cuenta de Brian Rodríguez al minuto 77. Con esta goleada, los azulcremas se consagraron con su segunda victoria consecutiva y se colocan en la novena posición.

