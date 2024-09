De vivir en un campo de refugiados a convertirse en estrella de Champions League

El fútbol tiene una gran cantidad de historias detrás de sus estrellas de fútbol, así como algunos pasajes trágicos o tristes. En esta ocasión vamos a contar la historia de uno de los jóvenes más talentosos y codiciados en el mercado europeo, pero que antes de consagrarse tuvo que vivir en un campo de refugiados debido a la guerra que se vivía en Liberia. Mejor vamos a contar su historia.

En Europa juegan muchos jugadores que vienen procedentes de África y que cuenta con historias dignas de contar, pero pocos logran el éxito profesional antes de los 20 años. Por ese motivo vamos a hablar de una de las grandes estrellas del Bayern de Múnich, club en el que logró demostrar todo su potencial y lo letal que puede ser el golpeo con su pierna izquierda.

La historia que vamos a contar tiene como protagonista a Alphonso Davies, un jugador que representa a la selección de Canadá, pero la realidad es que nació en Ghana y es de padres de Liberia. El defensor del Bayern Múnich tiene un pasado bastante complicado, ya que sus padres tuvieron que dejar su país producto de la segunda guerra de Liberia. Lo que nadie se esperaba era que un año después nacería el futuro capitán de Canadá.

El conflicto bélico que se presentó en 1999 en Liberia hizo que Debeah y Victoria decidieran escapar del país para buscar un mejor futuro para su familia. Después de atravesar Costa de Marfil y terminar como refugiados en Buduburam, Ghana, llegará Davies a sus vidas, el primer hijo de la pareja. Se dice que el sonido de las metralletas fue la principal arma de supervivencia que grabaron los primeros pasos de Alphonso.

Después de negarse a empuñar un arma e imaginar que su hijo lo podría hacer en el futuro, Debeah, el papá de Alphonso Davies, se apuntó en el programa de Reasentamiento. Fue cuando consiguió dejar atrás la vida en el campo de refugiados para comenzar una nueva vida en Canadá.

"A menudo me pregunto dónde estaría hoy si me hubiera quedado en ese campo de refugiados y no me hubiera beneficiado de las oportunidades que tuve gracias al reasentamiento", dijo Davies en entrevista a ACNUR.