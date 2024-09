Saúl “El Canelo” Álvarez: de vender paletas en camiones a ser campeón de boxeo en México

México cuenta con deportistas que sobresalen no sólo a nivel nacional, sino también global. Uno de ellos es Saúl “El Canelo” Álvarez, quien a sus 34 años de edad es considerado uno de los mejores boxeadores y, como muestra de esto, posee el título de campeón mundial.

El púgil mexicano se llevó las miradas este fin de semana porque por decisión unánime venció al estadounidense Édgar Berlanga, de 27 años, durante el encuentro que tuvieron en en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Por qué “El Canelo” vendía paletas

Aunque “El Canelo” lleva una carrera llena de victorias -mediante tres organizaciones suma 61 victorias, dos derrotas y dos empates-, su vida no siempre fue así. Su historia se inicia en su natal Juanacatlán, un pueblo situado en Jalisco. Sus padres lo llamaron Santos Saúl Álvarez Barragán, aunque es conocido como Saúl Álvarez, “El Canelo” o Saúl “El Canelo” Álvarez.

Creció en el seno de una familia de bajos recursos, lo que no es ningún secreto porque el mismo boxeador ha compartido sus memorias que dejan entrever que empezó desde abajo. Uno de sus recuerdos más simbólicos y conocidos es que durante una temporada vendió paletas y helados.

Sigue leyendo:

Japón y el indiscutido campeonato, entre los planes de Saúl “El Canelo” Álvarez

Berlanga le agradece a “El Canelo” por la pelea tras la derrota: “Tú cambiaste mi vida”

Cuánto ganó “El Canelo” en su primera pelea

A través del canal de Youtube DAZN, “El Canelo” abordó este tema y expresó que trabajar junto a su familia le enseñó a valorar todo. “Me subía a los camiones a vender paletas. Me siento orgulloso de eso, me enseñó a trabajar, ser responsable y desde niño, desde los cinco años, le ayudaba a mi papá. A los siete me empecé a subir a los camiones a vender paletas y eso me hizo ser un hombre responsable, trabajador desde muy niño”.

“El Canelo” ha forjado una carrera importante en el boxeo. Foto: Archivo.

Además, en entrevista para TUDN México, el boxeador recordó que en su primera pelea ganó sólo 800 pesos, pero el dinero era lo de menos porque boxeaba por pasión. A la par de esto seguía trabajando en la paletería de su papá, Santos Álvarez, y a la semana cobraba 750 pesos. “Trabajaba en la paletería con mi papá, vendiendo paletas en los camiones y haciéndole las aguas a mi papá y hermano”.

Con una caja de cartón en manos, el boxeador mexicano se subía a los camiones para ofrecer las paletas. A la fecha, en los alrededores del Mercado de San Juan de Dios personas recuerdan cómo la familia del púgil ofrecía los productos. Y así como Saúl Álvarez forjó su carrera en el box, su familia se estableció gracias a su negocios que prosperó.