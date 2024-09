"Canelo" Álvarez no tiene miedo de morir arriba del ring: "es un orgullo representar a México"

Este sábado 14 de septiembre, con motivo de un aniversario más de la Independencia de México, Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará a Edgar Berlanga en una espectacular pelea de box que tendrá como sede la T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos.

En entrevista para El Heraldo de México el boxeador nacido en Guadalajara, Jalisco, habló sobre el orgullo que le provoca representar a México en una fecha tan importante, además, de manera contundente aseguró el triunfo frente a Edgar Berlanga, invicto hasta el momento.

En este sentido "Canelo" Álvarez se mostró tranquilo al enfrentar a Edgar Berlanga, nacido en Puerto Rico. El boxeador mexicano confesó que entrenó para derrotar a su rival quien subirá al cuadrilátero este 14 de septiembre en calidad de invicto.

Hace unos meses, previo a su pelea contra Caleb Plant en noviembre de 2023, Saúl "Canelo" Álvarez sorprendió a todos los seguidores del box al revelar que antes de cada combate se despide de su familia ya que es consiente del riesgo que representa este deporte.

En entrevista con el periodista Jorge Ramos, el boxeador mexicano aseguró que sabe de los riesgos que tiene el box, incluso es consiente de que puede perder la vida en una de sus peleas. Ante esta situación el "Canelo" tomó la decisión de despedirse de sus familiares ante de casa combate.

"Siempre me despido de mi familia antes de cada pelea, porque uno no sabe si va a bajar o no. Les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo.", contó el boxeador.