Así fue la participación de Karla Souza y el equipo mexicano de natación artística: VIDEO

La talentosa actriz mexicana Karla Souza, famosa por sus roles en "Nosotros los Nobles" y "How to Get Away with Murder", participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, acompañando al equipo mexicano de natación artística, cuyas integrantes dieron una presentación espectacular, aunque no les alcanzó para entrar en el medallero.

Karla Souza no es ajena a la temática del deporte profesional, ya que participó en la película “La Caída”, donde interpreta a una clavadista que enfrenta la manipulación de su entrenador y la dura realidad de los abusos dentro del deporte. Esta experiencia no solo despertó en ella una pasión por el deporte, sino también un profundo deseo de apoyar a las atletas mexicanas.

Te puede interesar:

¿Cuándo podrán participar los hombres en natación artística durante los Juegos Olímpicos?

Marco Verde ya le ganó a Asadkhuja Muydinkhujaev, boxeador al que se enfrentará por el oro

¿Qué hizo Karla Souza?

Souza acompañó al equipo mexicano de natación artística durante su presentación en la prueba acrobática. La voz de Karla fue parte integral de la rutina, narrando la historia de Matlacuéyetl, una diosa prehispánica de las aguas terrestres y la lluvia. Esta narrativa se entrelazó con los movimientos del equipo, celebrando la rica historia de México.

"Estoy muy emocionada de poder sumarme a este esfuerzo.. Es una manera de dar visibilidad y celebrar a todos los atletas nacionales que van a los Juegos Olímpicos, el máximo reto para un atleta”, dijo en una entrevista.

¿Cómo les fue a las mexicanas?

El equipo mexicano de natación artística ha demostrado su talento y dedicación en cada presentación. Con una impresionante actuación, lograron una puntuación de 263.4567 en la rutina acrobática, sumando un total de 853.7932 puntos en las tres rutinas presentadas. Con esa calificación se encontraban en el quinto lugar, lo que las dejaba fuera del podio; en la primera prueba tuvieron dificultades y fueron penalizadas, lo cual las alejó de obtener medalla, aunque en redes sociales se ganaron el corazón de todo el país. Sin embargo, al final lograron el séptimo lugar.