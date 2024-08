Triunfó en la lucha libre pero se retiró por la pérdida de sus papás, incluso quiso terminar con su vida

La luchadora intentó quitarse la vida por la muerte de su madre IG: victori_latintlover

La historia del deporte está llena de héroes y villanos, de leyendas y mitos que marcan el antes y después para toda una generación. En esta ocasión vamos a contar la historia de una luchadora que pasó de triunfar en la Lucha Libre mexicana a querer quitarse la vida. El motivo, la muerte de sus padres. Estamos hablando de Martha Villalobos.

Martha apareció en el plano de la lucha libre en el inicio de la década de los 90. Desde su aparición en la AAA dejó claro que su camino iba a estar lleno de gloria y grandes batallas, pero la muerte de su madre hizo que su presencia en los rings de México llegara a su fin en el ya lejano 2005. Ahora, a casi 20 años de su retiro del profesionalismo, vamos a contar su historia.

Sigue leyendo:

La vez que el Vampiro Canadiense atemorizó al Cibernético antes de una pelea: VIDEO

Champions League: todo lo que debes de saber sobre el nuevo formato; cómo avanzan y cuántos partidos se jugarán

Nacida un 30 de mayo de 1962 en la Ciudad de México, la dinastía Villalobos vería en Martha la posibilidad de continuar con su legado en la Lucha Libre mexicana. Con poco tiempo en el ring, Martha comenzaría a ganarse el corazón de la gente, al punto de ser conocida como 'La Diva del Ring' por sus fans.

Sus primeros pasos en el ring los dio junto a sus padres y hermanos. Se tiene que recordar que su padre fue el luchador Francisco 'Panchito' Villalobos. A lo largo de su carrera como luchadora en México, Martha se fue consagrando como una de las grandes en la industria de la Lucha Libre, al punto de convertirse en una de las más icónicas en la historia de la AAA. Lamentablemente su carrera llegó a su fin en el 2005 por un tema familiar. Eso sí, ganó una serie de títulos en los 15 años de carrera.

Martha confesó en el podcast de Latin Lover lo que la llevó a retirarse de la Lucha Libre profesional. Como es bien sabido, fue la muerte de sus padres, para ser más preciso la que hizo que dejara de pelear para enfocarse en otros ámbitos de su vida. Con 62 años recordó que en el ya lejano 2005 sintió mucho dolor por no haber pasado tanto tiempo con su madre. Esa sensación y ese vacío la llevaron a dejar el profesionalismo después de 15 años de carrera en la AAA.

"Yo me retiro de la Lucha Libre porque se murieron mis papás y andaba muy mal. A mí toda la vida me gustó el alcohol, los mariachis, me gustaba todo y cuando mueren mis papás, yo estaba muy mal. Sinceramente, me quise suicidar", expresó Martha en la conversación con Latin Lover.