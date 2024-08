Floyd Mayweather entrena en el Parque Bicentenario ante cientos de aficionados

Cientos de amantes del boxeo esperaron con paciencia la llegada de Floyd Mayweather con la intención de obtener una foto, una firma o de poder tocar a ese peleador que conquistó 15 campeonatos mundiales.

Dejando en el olvido que venció a ocho peleadores mexicanos a lo largo de su carrera profesional, seguidores de todas las edades le gritaron a Mayweather para que se detuvieran y se abriera un espacio entre los enormes guaruras que lo escoltaban. Pero todo grito fue en vano.

Money Mayweather peleará contra Gotti el próximo sábado Foto: Especial

Money Mayweather entró directo al ring, sin voltear a ver a nadie en específico, y se subió al ring a hacer una sesión de manoplas, un poco de guanteo, unos minutos en el costal y saltó la cuerda. 20 minutos entreno en total.

Mayweather concentrado en su entrenamiento

Sin palabras de agradecimiento, por soportar más de una hora de retraso, en el evento sólo se escucharon los gritos de los fanáticos que pedían al Money Team que hicieran un espacio para poder ver al peleador que apenas y alcanza los 1.65 metros de estatura.

Sin embargo, el gran ganador de la tarde fue Curmel Moton, quien a sus 18 años y apenas cuatro peleas profesionales, fue uno de los más aclamados y apapachados.

Para corresponder el cariño, Moton se brincó las vallas que protegía en el ring, y se sacó fotos, firmó gorras y guantes a todo aquel que se las extendió.

"Sé que México tiene una gran historia de boxeo y que nos reciban así es increíble. No lo esperaba", declaró el prospecto más fuerte del equipo de Mayweather.

También estuvieron presentes el dominicano Jursly Vargas, el estadounidense Sekaye Terry y el canadiense Stephen Brown, quienes compartirán cartel este sábado con su mentor

Money Mayweather se presenta con 4 de sus mejores apuestas

El multicampeón estadounidense, Floyd Mayweather, es uno de los semilleros de figuras del boxeo internacional más prolífico en Estados Unidos y sigue sumando nombres.

Desde que inició con proyectos como el de Adrien Broner, hasta el de Gervonta Davis, Mayweather se ha convertido en guía, mentor e inspiración de chicos, que como él, buscan un campeonato mundial.

"Trabajar con Floyd Mayweather es un sueño hecho realidad. Es mi ídolo, he aprendido mucho de él, arriba y abajondel ring, porque es muy inteligente", declaró Curmel Moton en entrevista con El Heraldo de México, una de sus apuestas más fuertes.

The Big Deal Moton tiene 18 años de edad y va por su quinta pelea profesional. Hasta ahora marcha con un récord de 4-0, con 3 nocaut.

Moton se enfrentará al chiapaneco Víctor Vázquez (5-2-1) a seis rounds y espera conquistar a los fanáticos mexicanos.

"La historia del boxeo avala a los fanáticos, sé que es una de las más complicadas de complacer y estoy dispuesto a darles un gran show", abundó.

El dominicano Jursly Vargas, quién enfrentará a Bryan Feliciano a cuatro rounds, se mudó de Países Bajos a Las Vegas para seguir con el sueño del campeonato mundial y encontró refugio en el equipo de Floyd.

"Creo que le gustó mi estilo y me abrió las puertas y es lo mejor que me ha pasado. Tener la oportunidad d emprender de un gran peleador", declaró The Gorilla, de 20 años.

Sekaye Terry, de Indiana, hará su debut profesional dentro del mismo cartel, luego de años en artes marciales mixtas.

"Estoy muy emocionado por poder venir a presentarme aquí, muchos de los grandes peleadores nacieron aquí", dijo quién se sumó el equipo de Floyd desde hace tres años.

Para completar el cuarteto, Stephen Brown, talento canadiense, también verá acción.