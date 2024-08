Prisca Awiti asegura que "fue una decisión muy fácil” elegir representar a México en París 2024

Prisca Awiti, medallista olímpica, habló sobre su triunfo que le permitió ganar la medalla de plata en los Juego Olímpicos y aseguró que “fue una decisión muy fácil” elegir representar a México, pese a que tiene triple nacionalidad. Además subrayó que ella siempre ha sido muy cerca a su familia mexicana.

"Ver la sonrisa la cara de mi mamá cuando le dije que ya iba a representar a México, fue una decisión muy natural, y valió la pena”, comentó Prisca Awiti en entrevista para el programa "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

La medallista olímpica Prisca Awiti fue entrevistada en el programa "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", de El Heraldo Radio. Créditos: El Heraldo de México.

Prisca Awiti cambia su vida

Prisca Awiti subrayó que su familia, amigos y equipo de entrenamiento siempre creyeron en ella y eso le dio la fuerza para enfrentar algunos obstáculos que enfrentó antes de llegar a los Juegos olímpicos de París: "había algunas personas en mi camino que me decían, tal vez escogemos a otra persona en vez de ti, que tal vez no tenía el nivel para llegar, pero solo hice caso a los que me ven diario, como entreno, el esfuerzo”, contó la medallista.

Recordó que su deseo de competir en unos Juegos Olímpicos nació cuando presenció las contiendas de judo en Londres 2012, y así lo describió: “fui a ver el judo, y dije, yo quiero esto, yo quiero andar en esa escena, yo quiero ganar una medalla olímpica, y yo creo que ahí empezó el sueño”.

Ha sido difícil ver a su familia en Londres tras triunfo en París 2024

Prisca Awiti señaló que en los próximos días buscará tomar un descanso para disfrutar de su medalla de plata, pues no solo han sido cuatro años de entrenamiento sino toda una vida de duro trabajo de preparación para competir en París 2024.

"Quiero viajar un poco, siento que siempre dicen a los deportistas: “que suerte tienes viajas a todo mundo, y sí, pero la verdad no conocemos mucho, solo conocemos el hotel, el lugar donde competimos, y ya, entonces sí me gustaría ir a unos países y conocerlos”, deseó la atleta.

Indicó que tampoco ha tenido la oportunidad de ver su familia en Reino Unido después de su triunfo en los Juegos Olímpicos, los cuales cambiaron su vida drásticamente por lo que ha sido un poco difícil retomar sus tareas cotidianas.

“Lo más difícil yo creo que eso, no me ha dado chance muy bien para disfrutarlo con mi familia, creo que tal vez eso es lo que me falta para ya darme cuenta de lo que hice, muchas entrevistas, mucho ir por aquí, por allá, yo creo que eso es algo que no estaba acostumbrada antes”, expresó.

Prisca Awiti en entrevista con Paulina Greenham y Antonio Anistro en El Heraldo Televisión. Créditos: El Heraldo de México.

Más tarde, Prisca Awiti visitó los estudios de El Heraldo Televisión, donde también fue entrevistada en el programa de “Esta Mañana con Paulina Greenham y Antonio Anistro”, ahí la deportista mencionó que su mayo miedo es hablar frente a mucha gente más que pararse en un tatami para enfrentar a sus oponentes.