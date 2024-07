Alberto Lati se convierte en en tendencia por la inauguración de los Juegos Olímpicos y las redes lo aman

Alberto Lati es uno de los mejores periodistas deportivos que hay en la industria, pues ha demostrado siempre que más allá de cualquier cosa, el trabajo y la veracidad son lo primero. Ahora hasta 3 generaciones de aficionados lo escucharon.

Por lo que las redes sociales decidieron darle todo su amor al periodista mexicano, explotando con buenos memes y dedicando palabras de amor al comunicador, lo que seguramente lo esté haciendo muy feliz, pues está viviendo sus sextos juegos olímpicos.

Durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las transmisiones favoritas de todos fue la de Alberto Lati, quién se ha caracterizado como uno de los mejores periodistas de todo México, pues con su amplio conocimiento demostró que estas ceremonias le quedan como anillo al dedo.

Y es que ya es bien sabido que en cada evento del deporte mundial, ya sean Juegos Olímpicos, Mundiales de futbol, Eurocopas o Copa América, el mexicano está ahí para regalarnos todo su conocimiento en las coberturas de los eventos, por lo que se le ha agradecido de manera muy peculiar.

Así, las redes sociales decidieron soltar sus mejores memes para darle una prueba de amor y gratitud al periodista mexicana, pues hubo quienes mencionaron que debería congelarse para los siguientes Juegos Olímpicos, pues de no tenerlo estaremos perdiéndonos a nuestro mejor conductor.

“En Atenas 2004, en plena cuna del olimpismo, me enamoré perdidamente de estos Juegos, de lo que representan y simbolizan, de cómo nos inspiran. Un camino con escalas, cada cual más maravillosa que la otra, en Beijing, Londres, Río, Tokio, hasta llegar hoy a París. Me siento tan privilegiado como comprometido con el honor que me toca: transmitir toda una ceremonia de inauguración otra vez, darle voz y compañía.”, dijo en su cuenta de X.