Isaac Cruz va contra Rolly Romero, busca su segunda oportunidad de título del mundo en Las Vegas

Luego de semanas de calentar la pelea con el campeón Rolando Romero, llegó la hora de ver a Isaac Cruz disputarle el campeonato superligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

Este sábado en Las Vegas -como pelea de fondo de la cartelera encabezada por el campeón Tim Tszyu y el mexicano Sebastian Fundora-, "El Pitbull" vuelve a la carga, para finiquitar una de las rivalidades que más han prendido en su carrera.

Ambos busca la superioridad en Las Vegas

Se amenazan en redes sociales

Durante meses Cruz y Romero intercambiaron amenazas en redes sociales. En conferencia de prensa, empujones, pero este sábado prometieron que soltarán bombazos para demostrar quién es el mejor.

"Me quedo callado, para no estar ladrando mucho y esa noche morder de verdad. Voy a ser el más agresivo. No voy a dejar que esta pelea se me escape. El ser campeón mundial es un sueño que tengo desde niño y ya llegó el momento", dijo en entrevista con El Heraldo de México, el peleador capitalino de 25 años.

Pitbull, quien ya enfrentó a peleadores elite como Gervonta Davis, aseguró que aprendió de la derrota y ante Romero busca la superioridad que haga el trabajo de los jueces algo mucho más sencillo. Ante Gervonta, Pitbull dio la pelea de su vida y aunque no le alcanzó para doblegar al monarca estadounidense, la percepción que dejó fue muy positiva.

Foto: Especial

Luego de casi cuatro meses de preparación en la Ciudad de México, Pitbull de 25 años aspira a cristalizar el sueño de su infancia y coronarse campeón mundial, en una pelea que para él promete demasiado.

"Siento que si así como habla, pelea (Rolly), esta pelea podría robarse la noche", finalizó.

En el cartel están contemplados dos duelos más por título mundial. En la estelar el mexicoestadounidense Sebastian Fundora retará al campeón australiano Tim Tszyu por las coronas superwelter del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Mientras que el cubano Erislandy Lara pone en juego la diadema de peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo ante Michael Zerafa.

