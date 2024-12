Girona vs Liverpool: a qué hora, donde ver y posibles alineaciones del partido de la Champions League

La jornada 6 de las 'Noches Mágicas' está cada vez más cerca de comenzar, pero antes de escuchar el silbatazo inicial en los distintos escenarios de Europa, es momento de hablar de un partido que podría sacar muchas chispas. Estamos hablando del Girona vs Liverpool. Si bien es cierto que sería el actual líder de la competencia contra uno de los últimos lugares, el club catalán tiene la posibilidad de recomponer el rumbo en la recta final para buscar terminar de forma decorosa su participación en su primera Champions League.

El partido del que vamos a hablar presenta a un Liverpool que llega como el único equipo que cuenta con cinco victorias, en los cinco partidos disputados hasta el momento. Del otro lado está el Girona, un equipo debutante en Champions que buscará terminar de la mejor manera posible su paso en el torneo más importante de la UEFA a nivel de clubes. Hasta el momento el cuadro catalán cuenta con una sola victoria.

Se tiene que recordar que este la jornada 6 de la Champions League está comenzará este martes, 10 de diciembre, por lo que los fans de las 'Noches Mágicas' en México ya deben comenzar a planear su agenda la tarde de los próximos dos días con espacio libre de las 11:45 a las 15:00. El partido entre Girona y Liverpool está programado para comenzar la actividad de la semana.

Liverpool y Girona se verán las caras este martes en Champions (X: gironafc)

¿A qué hora es el partido entre el Girona y Liverpool?

Para todos los que no se quieran perder un solo instante de la actividad de este duelo deberán tener en cuenta que el horario no es el mejor. El cotejo está programado para comenzar a las 11:45, tiempo de la Ciudad de México. El Estadio Montilivi deberá hacer pesar la localía para que los Reds no se sienta cómodos jugando de visita en el campo catalán.

Se tiene que recordar que como todos los martes, la Champions League se transmitirá a través de la señal de Max, por lo que si no cuentan con la suscripción para dicha plataforma no podrán disfrutar de la actividad de este partido entre el líder de la competencia y uno de los coleros del certamen 24-25.

Probable alineación de Girona para la jornada 6 de la Champions League

Miguel Ángel Sánchez deberá sacar el mejor XI inicial para este partido contra el Liverpool, pero al mismo tiempo debe tener en cuenta que los espacios podrían hacer que el club británico convierta el juego en España en una verdadera fiesta roja. Mejor vamos a conocer la posible alineación para el partido de este 10 de diciembre.

Paulo Gazzaniga

Arnau Martínez

David López

Ladislav Krejci

Delay Blind

Miguel Gutiérrez

Iván Martín

Yáser Asprilla

Bryan Gil

Abel Ruiz

El Montilivi abrirá sus puertas para recibir a los Reds (X: gironafc)

Posible alienación del Liverpool para la jornada 6 de la Champions League

Arne Slot tiene en sus manos la posibilidad de mantenerse como el actual líder del torneo y ampliar la ventaja a seis partidos sumando su sexto juego ganado en lo que va de la Champions League. Para este encuentro contará con la alineación completa para poder quedarse con los tres puntos en su visita al Estadio Montilivi. Mejor veamos la posible alineación.

Caoimhín Kelleher

Trent Alexander-Arnold

Joe Gómez

Virgil Van Dijk

Andrew Robertson

Curtis Jones

Ryan Gravenberch

Dominik Szobolszlai

Mohamed Salah

Cody Gakpo

Luis Díaz

