Julio César Chávez se quiebra y lamenta el distanciamiento con su hijo Julio: “Dice que ya no soy su papá”

El exboxeador mexicano Julio César Chávez, de 62 años de edad, compartió un mensaje con motivo de las celebraciones de Fin de Año y aprovechó la ocasión para externar cómo se siente debido al distanciamiento que hay entre él y su hijo Julio César Chávez Jr., quien enfrenta problemas por el consumo de sustancias tóxicas.

“Les saluda su amigo Julio César Chávez para desearles un feliz nuevo año. La verdad es que fue un año muy bueno para mí, pero desafortunadamente todos tenemos problemas”, expresó el campeón mundial cuya voz se empezó a quebrar al confesar que no todo ha sido miel sobre hojuelas.

Julio César Chávez, a quien sus fan llaman “El gran campeón mexicano” y “El César del boxeo”, se tornó emocional mediante el video que está disponible en YouTube y ahondó en la complicada relación que tiene con Julio César Chávez Jr., de 38 años, quien ha seguido sus pasos en el mundo del deporte.

“Estoy muy triste por la situación de Julio, mi hijo. Las cosas han empeorado muchísimo (...). Me tiene restringido, dice que ya no soy su papá. La verdad es que me da mucha tristeza”, expresó Julio César Chávez.

Julio César Chávez confiesa que la relación con su hijo Julio ha empeorado

“El gran campeón mexicano” detalló que seguidamente es cuestionado acerca de por qué no ayuda a su hijo, quien se encuentra en el extranjero, de modo que explicó que influye dos factores, principalmente: el joven boxeador no lo quiere cerca, las leyes en Estados Unidos son diferentes a las de México y eso obstaculiza el acercamiento.

Qué pasó entre Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr.

La relación entre Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr. se ha mantenido tensa desde finales del año pasado y se evidenció en enero de 2024 cuando se dio a conocer que el joven boxeador fue detenido en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por posesión ilegal de armas.

Luego de que la noticia se dio a conocer, “El César del boxeo” confirmó lo ocurrido. La situación empeoró cuando su primogénito lo acusó de maltrato por internarlo en un programa de desintoxicación; además, el joven boxeador aseguró que su padre golpeaba a su madre, Amalia Carrasco.

Desde ese momento, Julio César Chávez destacó que no le era posible ir por Julio César Chávez Jr. porque las leyes en Estados Unidos funcionan diferente en comparación con México. “Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel”.

