Juárez vs Cruz Azul y Atlas vs León: a qué hora y dónde ver EN VIVO el debut de James Rodríguez en Liga MX | Jornada 2

Este sábado 18 de enero continuarán las actividades de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con la disputa de tres emocionantes partidos. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los partidos Juárez vs Cruz Azul, Toluca vs Monterrey y Atlas vs León, donde podría debutar el mediocampista colombiano, James Rodríguez.

Juárez vs Cruz Azul y Atlas vs León: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos

Las actividades de la Jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga MX de este sábado 18 de enero comienzan en punto de las 17:00 horas cuando los Bravos de Juárez reciban en el Estadio Olímpico Benito Juárez al Cruz Azul de Martín Anselmi. Las acciones las podrás seguir por la señal de Canal 7 de TV Azteca.

En la Jornada 1 los Bravos de Juárez empataron a un gol contra el Mazatlán, mientras que Cruz Azul debutó en el Estadio Olímpico Universitario con un empate contra el Atlas de Guadalajara.

La Máquina busca su primer a victoria. Foto: Google

Este mismo día, pero desde el Estadio Nemesio Díez, los Diablos del Toluca de Antonio Mohamed recibirán a los Rayados de Monterrey, subcampeón de la Liga MX. El partido será transmitido completamente en vivo por Canal 5 de TUDN.

En su debut en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX los Diablos del Toluca derrotaron 4 goles por 2 a los Xolos de Tijuana. Los Rayados de Monterrey empataron en casa contra el Club Puebla.

Los Diablos debutan en casa. Foto: Google

Finalmente, a las 21:00 horas, el Atlas de Guadalajara enfrentará en el Estadio Jalisco al Club León, partido en el que podría debutar James Rodríguez con la camiseta de "Los Esmeraldas". El partido será transmitido en vivo por Canal 5 de TUDN.

En la fecha 1 del Clausura 2025 Atlas empató a un gol contra Cruz Azul. León no jugó pues enfrentaría al Pachuca, equipo que disputó la Copa Intercontinental 2024.

James Rodríguez podría debutar. Foto: Google

