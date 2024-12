Dallas Cowboys no llegarán al Super Bowl pero sí a Netflix: la plataforma prepara un documental sobre Jerry Jones

"America's team: the gambler and his Cowboys" será el nombre de un documental especial realizado por Netflix, el cual contará la historia de uno de los personajes más polémicos en la historia de la NFL, Jerry Jones, dueño y gerente general de Dallas Cowboys desde 1989. La plataforma de streaming confirmó este material por medio de un trailer oficial.

El documental de Dallas Cowboys en Netflix, promete relatar el recorrido del polémico dueño, repasando momentos históricos en la franquicia por medio de la participación de figuras deportivas de gran valor dentro del recorrido del equipo de la estrella solitaria. Troy Aikman y Emmitt Smith son algunas de las leyendas confirmadas para esta producción completamente original.

Si bien se espera la participación de más jugadores o entrenadores icónicos para la franquicia ganadora de 5 Super Bowls, el anuncio de este especial de Netflix, "America's team: the gambler and his Cowboys", llega posiblemente en uno de los peores momentos en la historia de los Dallas Cowboys.

¿America's team: the gambler and his Cowboys de Netfix es el último clavo en el ataúd de Dallas Cowboys?

En medio de lo que es considerado una de las temporadas más mediocres y decepcionantes por aficionados y expertos deportivos, Dallas Cowboys se encuentra en medio de una tormenta mediática llena de controversias dentro y fuera del emparrillado. Desde una lesión que terminó la temporada de Dak Prescott, hasta fuertes criticas respecto al staff de entrenadores, los vaqueros no están en un buen momento.

A pesar de todo lo mencionado, Jerry Jones continúa deslindando responsabilidades y realizando comentarios que encienden la polémica entre la fanaticada vaquera. Estas situaciones han provocado que el recién anuncio de Netflix, de lo que en teoría debería de ser una carta de amor a la historia del equipo, sea visto como el último clavo en el ataúd de Dallas Cowboys.

MIRA EL TRAILER DEL DOCUMENTAL DE DALLAS COWBOYS EN NETFLIX:

Comentarios como, "Nunca había visto a un dueño con un síndrome tan grande de personaje principal como Jerry Jones (...) No han ganado nada en 30 años, los vaqueros no se merecen un especial de Netflix", inundan la publicación oficial que anuncia el próximo especial deportivo de la plataforma.

¿Cuándo se estrena el documental de Dallas Cowboys?

Si bien la fecha oficial para el estreno del especial deportivo de Netflix que girará en torno a Dallas Cowboys no ha sido revelada, se sabe que el documental se publicará hasta 2025, por lo que probablemente sea lanzado después del Super Bowl LIX, partido que se jugará el próximo 9 de febrero.

