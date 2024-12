Álvaro Fidalgo, hermano, ya eres mexicano: así entonó el himno nacional en el América vs Monterrey

Álvaro Fidalgo no solo fue uno de los jugadores más importantes del América vs Monterrey, sino que el español ha mostrado su amor por el país que lo acogió ya que aunque el mediocampista nació en España ahora que ya finalizó sus trámites cuenta como mexicano naturalizado e incluso podría ser opción para la selección mexicana.

El ahora mexicano sorprendió a todos en la final del futbol mexicano, pues en el inicio del partido entre América y Monterrey, pudimos ver un momento muy personal del mediocampista nacido en España, por lo que a la afición lo volvió rápidamente viral en redes sociales.

Y e que aunque el español nació un 9 de mayo del 2024, en España y tenía el sueño de jugar con "la roja" ahora podria incluso ser parte de un buen equipo como la selección mexicana, que lo podría llevar a un mundial como el que se vivirá en 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Pues en pleno partido fue captado cantando el Himno Nacional de México algo que enamoró a todos los fanáticos del América, pues ya es uno de los jugadores más importantes en la historia del club pues desde su llegada hace tres años donde ha demostrado ser el capitán y mediocampista que necesitaba el club.

El español naturalizado mexicano se mostró en un momento muy personal, pues las cámaras captaron cómo el ahora emxicano entonaba el Himno Nacional Mexicano como uno más de nosotros, algo que hace que su leyenda crezca aún en las entrañas del equipo azulcrema.

Una escena que emociona a los fanáticos de la selección mexicana pues de momento Javier Aguirre podría convocar para jugar con la selección y además ir al mundial de 2026, el problema es que el nacido en España tendría que pasar más tiempo en el país, pues la FIFA exige que los naturalizados pasen al menos 4 años en la la liga del país al que representan.

Fecha que se cumpliría en el próximo 2026, cuando en febrero el español, ahora mexicano ya sea elegible para disputar un puesto en nuestra selección, pues jugadores como Luis Chávez, Charly Rodriguez, Erick Sánchez e incluso Edson Álvarez tendrían a un nuevo competidor y compañero.

“Soy mexicano, pero no es de ahora. La noticia se dio ayer, pero hace un montón de meses, es algo que no hacía falta, no pensaba que se tenía que decir porque sabía que generaría lo que generó. Desde hace tiempo que lo soy, todos saben que estoy feliz en el país, por eso opté por tomar la nacionalidad y creo que me dieron esa oportunidad. A los dos años podía nacionalizarme el tema de Selección es otra cosa”, dijo Fidalgo hace unos meses.