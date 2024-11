¿Cuándo abre el estadio Ciudad de los Deportes, jugará Cruz Azul el fin de semana contra Tigres?

La polémica sobre dónde va a jugar el Cruz Azul el último partido de la temporada regular contra Tigres ya habría llegado a su fin. Después de revelarse que las autoridades levantaron el castigo a la Plaza México y al Estadio Ciudad de los Deportes, la posibilidad de que el súper líder del torneo vuelva a jugar en casa son bastante amplias. Ahora bien, ¿cuándo volvería a la actividad el inmueble de la Nochebuena?

A pesar de haberle retirado los letreros de clausurado al Estadio Ciudad de los Deportes, todavía no es seguro que el Cruz Azul dispute la última jornada en casa. El motivo por el que no se sabe es porque no se pueden tener actividades en el estadio y en la Plaza México el mismo día, es decir, se debe revisar si hay evento en el otro inmueble para poder llevarse a cabo el encuentro entre la Máquina y los Tigres de la UANL.

¿Cruz Azul podrá jugar la jornada 17 en el Estadio CD de los Deportes?

Las autoridades de la alcaldía Benito Juárez ya dieron los permisos para que se pueda realizar el partido del próximo sábado 9 de noviembre, pero queda pendiente revisar las actividades en ambos recintos para definir cómo será el nuevo calendario de cara a la prevención de nuevos castigos por parte de la alcaldía. Se tiene que recordar que en la Plaza México se tenían previstos una serie de conciertos para este fin de semana.

Cruz Azul está listo para volver al CD de los Deportes

Hasta el momento no se ha pronunciado la directiva del club celeste para confirmar que el Estadio Ciudad de los Deportes será el encargado de albergar el partido de la jornada 17 contra Tigres, por lo que los fans de la Máquina deberán esperar para comprar las entradas par ver uno de los juegos más importantes de la temporada 2024, ya que se enfrentarán el primer lugar de la tabla contra el segundo.

¿El América volverá a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Otro de los clubes que estaba envuelto en el tema del Estadio Ciudad de los Deportes fue el América, quienes tuvieron que abandonar la Ciudad de México para poder disputar su último partido de la temporada regular como locales. La gran duda llega después de ver el entradón que tuvieron en el Estadio Cuauhtémoc, ya que fue mucho mejor a los que se tuvieron cuando jugaron en el recinto de la Benito Juárez.

Todavía queda pendiente definir los partidos de la Liguilla, ya que tanto el América como la Máquina están clasificados a la siguiente fase del torneo Apertura 2024. Lo bueno para las directivas es que queda bastante tiempo para definir los partidos de la Fiesta Grande del futbol mexicano. Se tiene que recordar que después de la jornada 17 se viene un parón de fecha FIFA.

El América y Cruz Azul deben analizar donde jugarán la Liguilla

