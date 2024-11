Pese a disculpa de Jason Kelce, policía de Penn State investiga altercado con un fanático

Jason Kelce se ha mantenido con un bajo perfil desde su salida en de los Philadelphia Eagles el año pasado, y se ha dedicado a otras actividades, como lo es su podcast "New Heights", en donde otras estrellas de la NFL se han dado a conocer gracias a las intervenciones que han tenido dentro del programa.

Pero recientemente, en Pensilvania, Estados Unidos, Jason Kelce, hermano de Travis Kelce que sale actualmente con la estrella del pop Taylor Swift, tuvo un altercado nada correcto con un aficionado que hizo un comentario poco favorable hacía su hermano, en el cual tomo y rompió el celular de la persona.

El incidente: provocación y respuesta de Kelce

El altercado tuvo lugar cerca del Beaver Stadium en State College, Pensilvania, cuando Kelce, quien asistió al juego entre los Buckeyes y los Nittany Lions, caminaba entre la multitud. Mientras los fanáticos le pedían fotos y autógrafos, uno de ellos comenzó a burlarse de Kelce y le gritó un insulto homofóbico relacionado con su hermano, Travis Kelce.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo Kelce reacciona al insulto al tomar el teléfono del fanático y arrojarlo al suelo. Luego, el exjugador de los Eagles se enfrenta verbalmente al hombre, utilizando un lenguaje similar al insulto homofóbico dirigido a su hermano. El altercado fue contenido cuando otro aficionado se interpuso entre ellos antes de que la situación escalara aún más.

Disculpas públicas de Jason Kelce

El lunes por la noche, durante una entrevista previa al partido de la NFL entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs, Kelce ofreció disculpas públicas por su comportamiento. "En un momento de tensión, decidí responder al odio con odio", admitió Kelce, reconociendo que su reacción no fue adecuada. "Me quedé corto esta semana", expresó con sinceridad.

El excentro de los Eagles destacó que, si bien el altercado ocurrió en un ambiente tenso, no está orgulloso de su comportamiento y entiende que responder con hostilidad no contribuye a un discurso productivo. "Creo que todo el mundo ha visto en las redes sociales lo que pasó esta semana. No estoy contento con nada de lo que pasó. No estoy orgulloso de ello", dijo.

Kelce enfatizó su compromiso con la regla de oro, principio que le enseñaron desde pequeño y que trata de aplicar en su vida diaria: "Trato de vivir mi vida según la regla de oro, trato a las personas con decencia y respeto, y seguiré haciéndolo en el futuro", concluyó el exjugador de la NFL.

"En un momento de tensión, decidí responder al odio con odio" declaró Kelce Créditos: X

La policía de PSU continúa con la investigación

Tras este incidente, la policía de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU) ha iniciado una investigación al respecto. Según el reporte fechado el sábado, describe un "agente que observó a un visitante dañar un artículo personal", sin especificar de inmediato los detalles del altercado. Jacqueline Sheader, portavoz del departamento de relaciones públicas de PSU, confirmó a AP que el incidente involucró a Kelce, además, el informe menciona posibles cargos por vandalismo y conducta desordenada.

La policía de PSU sigue investigando el incidente y ha enumerado posibles cargos contra Kelce. Aunque la situación podría haber escalado más, el altercado se resolvió rápidamente sin lesiones graves. El hecho ha captado la atención de los medios y de los aficionados, quienes esperan conocer más detalles conforme avance la investigación.

