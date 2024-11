VIDEO: Jason Kelce se disculpa por arrojar al suelo teléfono de sujeto impertinente

El exjugador de las Águilas de Filadelfia, Jason Kelce, se disculpó tras haber arrojado al suelo el celular de un tipo que se acercó y le hizo una pregunta fuera de lugar acerca de su hermano.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado, cuando el exastro de la NFL acudió al encuentro entre las escuadras colegiales de las estatales de Ohio y Pennsylvania y un supuesto seguidor se acercó para preguntarle de una forma grosera sobre el noviazgo de su hermano con la cantante Taylor Swift.

Sin mediar palabra ni detener su marcha, Kelce tomó el teléfono del supuesto seguidor y lo arrojó contra el piso, según se puede distinguir en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“En un momento de coraje, decidí contestar odio con odio. Siento que me equivoqué durante esta semana”, señaló el exjugador, quien ahora se desempeña como comentarista de la cadena ESPN.

Se rebajó a la altura del “troll”

En su intervención previa al partido en el que el equipo de su hermano, los Jefes de Kansas City, enfrentó a los Bucaneros de Tampa Bay, Kelce reflexionó sobre su actuación y cómo permitió que el “troll” le ganara la partida.

“No estoy contento con nada de lo que sucedió. No pienso que esto lleve a un discurso ni que sea la forma adecuada de resolver las cosas. En ese momento siento que me rebajé a un nivel que no debería tener.

“Lo cierto es que intento vivir mi vida según la regla de oro, que es lo que siempre he pensado. Intento tratar a la gente con decencia común y respeto, y lo seguiré haciendo en adelante”, subrayó.

La mayoría de los comentarios acerca del incidente avalan la furiosa reacción del famoso cuñado de Taylor Swift, quien se sintió atacado al escuchar groserías acerca de su propio hermano.

