Dak Prescott, QB de Dallas Cowboys, podría perderse algunos juegos por lesión en la mano

Este domingo 3 de noviembre, se llevó a cabo la mayor parte de la Semana 9 de la temporada 2024 de la NFL y uno de los partidos más esperados fue el del encuentro de los Dallas Cowboys contra los Atlanta Falcons, el cual culminó con otra derrota para el equipo liderado por Dak Prescott y el head coach Mike McCarthy.

Pero en el encuentro, algo que causó mayor sorpresa que el mismo marcador final de 27 a 21 en favor de los Halcones, fue que quarterback Dak Prescott, quien ha tenido una mala racha este año, sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la derrota ante los Falcons de Atlanta, y se someterá a una resonancia magnética el lunes para evaluar la gravedad de su condición.

¿Qué le pasó a Dak Prescott?

Prescott sufrió una lesión en el tendón de la corva Créditos: AP

Prescott, quien había tenido un rendimiento sólido en las últimas semanas, se vio obligado a abandonar el campo en un momento crítico del partido, lo que dejó a Dallas en una situación complicada al enfrentarse a su rival de la NFC Este, los Filadelfia Eagles, el próximo domingo.

“Sentí un tirón, algo que nunca me había pasado”, comentó Prescott tras el partido. La lesión no solo implica un reto físico, sino también emocional, ya que el quarterback expresó su frustración al tener que observar desde la línea de banda, un papel que no le es familiar en un momento decisivo de la temporada.

La resonancia magnética del lunes será crucial no solo para el futuro inmediato de Prescott, sino también para las aspiraciones de los Cowboys en una temporada que ha sido un desafío constante.

¿Cómo le fue a los Dallas Cowboys contra los Atlanta Faclcons?

Durante el encuentro, Prescott completó 18 de 24 pases para 133 yardas y un touchdown, rompiendo una racha de tres partidos en los que había lanzado al menos dos intercepciones. Además, corrió tres veces para 30 yardas. Sin embargo, su salida dejó a Cooper Rush al mando del equipo, quien no pudo revertir la situación y fue incapaz de conducir a los Cowboys a la victoria, ya que el equipo finalmente cayó 27-21.

Dallas acumula 5 derrotas y solo 3 victorias Créditos: AP

Por su parte, el quarterback de los Falcons, Kirk Cousins, tuvo una actuación destacada, lanzando tres pases de touchdown y completando 19 de 24 intentos para 222 yardas. Cousins se mostró eficiente, logrando 13 completaciones consecutivas en un tramo crucial del partido. Sus touchdowns, lanzados a Drake London, Darnell Mooney y Ray-Ray McCloud, aseguraron una victoria que mantiene a Atlanta en la cima de la División Sur de la NFC con un récord de 6-3.

El entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, se enfrenta a una creciente presión tras esta seguidilla de derrotas. La actuación del equipo estuvo marcada por errores críticos, incluyendo un intento fallido de engaño en una patada de devolución que resultó en una pérdida de yardas y una cobertura deficiente que permitió a Mooney recibir un pase de touchdown sin marca.

Con la próxima semana a la vista y la incertidumbre sobre la condición de Prescott, los Cowboys deberán encontrar la manera de recomponerse y reestablecer su rumbo en la temporada. La situación se complica aún más al enfrentar a un rival como los Philadelphia Eagles, que llegan con un récord competitivo y la intención de aprovechar cualquier debilidad en el equipo de Dallas.

