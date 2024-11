Jugador clave de los Dallas Cowboys no estará en encuentro contra los Atlanta Falcons

En medio de una mala racha que ha tenido el equipo de los Dallas Cowboys esta temporada 2024 de la NFL, que cuentan con solo tres victorias y cuatro derrotas hasta la semana 9 el equipo de la estrella solitaria ha informado que uno de sus jugadores claves que ha logrado sobrellevar el peso del equipo, no estará en el encuentro contra los Atlanta Falcons.

El corredor Ezekiel Elliott ha quedado fuera del roster. La decisión de desactivar a Elliott se atribuye a "razones disciplinarias", según reportes de insiders de la liga como Ed Werner y Pat Doney.

¿Por qué Ezekiel Elliott no jugará con los Dallas Cowboys?

Ezekiel Elliott no viajño para enfrentrar a los Falcons Créditos: IG/ezekielelliott

Elliott, quien regresó esta temporada a los Cowboys tras su paso por los New England Patriots, ha tenido un rendimiento por debajo de las expectativas, acumulando apenas 148 yardas en la presente campaña y promediando un desalentador 3.1 yardas por acarreo. Esta situación ha llevado a especulaciones sobre su lugar en el equipo y su relación con el cuerpo técnico.

A pesar de que no se reportaron problemas médicos que impidieran su participación, Elliott no abordó el vuelo charter de Dallas a Atlanta, dejando a los seguidores del equipo con incertidumbre sobre su futuro. Se informa que su ausencia se produce después de que cuestionara a los entrenadores sobre su limitada participación en los juegos, lo que podría haber contribuido a la decisión del equipo.

Aunque en el partido anterior contra los Detroit Lions su tiempo en el campo mejoró ligeramente, acarreando el balón ocho veces para solo 17 yardas, esta actuación no fue suficiente para calmar las preocupaciones sobre su rendimiento. La decisión de no permitirle viajar a Atlanta, según fuentes cercanas, no fue tomada a la ligera, sino que es resultado de un proceso que se ha desarrollado durante varias semanas.

¿Cómo llegan los Dallas Cowboys ante los Atlanta Falcons?

Los Dallas Cowboys, que buscan mantener su competitividad en una temporada complicada, enfrentarán a los Falcons sin uno de sus corredores más emblemáticos, lo que plantea interrogantes sobre el esquema ofensivo que implementarán en su ausencia. La situación de Elliott, que ha sido un pilar del equipo en los últimos años, será monitorizada de cerca mientras los Cowboys intentan navegar esta difícil etapa.

