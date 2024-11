GP de Brasil: ¿Cómo quedó la clasificación y a qué hora será la carrera de la Fórmula 1, HOY, 3 de noviembre?

La vuelta de la máxima categoría a Brasil no lo hizo con el pie derecho, ya que se presentaron una serie de problemas para la clasificación. Después de que las lluvias no permitieron realizar la Qualy, los organizadores del GP de Brasil determinaron que lo mejor que se podía hacer era cambiar la fecha de la Clasificación para este domingo y con esto tener que mover todos los horarios previstos para toda la actividad de este 3 de noviembre.

Después de no poder realizarse la Clasificación el pasado 2 de noviembre, los pilotos salieron a primera hora de este domingo para disputar la clasificación. El gran problema, el tener que reagendar todo para evitar problemas en la carrera. Ante la posible lluvia, el horarios para el inicio de la carrera también fue cambiado horas antes. Mejor pasemos a revelar cómo quedó la parrilla de salida para el Gran Premio de este 3 de noviembre en Sao Paulo.

¿Cómo quedó la clasificación del GP de Brasil?

Después de ver a todos los pilotos de la F1 saltar al asfalto en el circuito Interlagos con la misión de buscar hacer las mejores vueltas de cara a la carrera de este mismo domingo. Checo terminó en la posición 13 en las Qualys, mientras que la gran sorpresa de la mañana fue Yuki Tsunoda, quien se saldrá desde la tercera posición. Norris se quedó con la Pole y será escoltado por Russell en el inicio de carrera.

Lando Norris George Russell Yuki Tsunoda Esteban Ocon Liam Lawson Charles Leclerc Aleander Albon Oscar Piastri Fernando Alonso Lace Stroll Valtteri Bottas Max Verstappen Sergio Pérez Carlos Sainz Pierre Gasly Lewis Hamilton Oliver Bearman Franco Colapinto Nico Hulkenberg Zhou Guanyu

¿A qué hora será la carrera del GP en Brasil?

Para todos aquellos que no se quieren perder un sólo instante de la carrera en Sao Paulo deben tener en cuenta que el horario del inicio de la competencia se movió para no tener problemas en caso de que se suelte la lluvia como ocurrió el pasado sábado durante la clasificación. Los organizadores prefirieron adelantar el Gran Premio para que todo salga conforme a lo planeado y no se tenga que posponer o sufrir con la lluvia.

Para todos aquellos que estén interesados en poder disfrutar de la carrera en el circuito de Interlagos, deben tener en cuenta que el semáforo se colocará en verde a las 9:30, hora de la Ciudad de México, es decir, se recorrió un par de horas para prevenir cualquier posible cancelación por las fuertes lluvias que están atacando algunas zonas de Brasil. Se tiene que recordar que después la actividad de este domingo, todavía quedan tres carreras por disputarse.

Yuki terminó en la tercera posición (X: f1)

