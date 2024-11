Ana Lago revela que Antonieta Gaxiola la agredió físicamente después de sus conflictos en Exatlón México

Ana Lago reveló las agresiones físicas que le hizo la ciclista mexicana Antonieta Gaxiola hace unos años. Fue durante una entrevista donde platicó detalladamente cómo ocurrieron los hechos, algo que ha sorprendido en redes sociales quienes no se imaginaban que el conflicto que inició en el programa Exatlón México derivó en golpes y una demanda.

Fue durante una charla en el podcast de Franco Escamilla “Desde el cerro de la silla” donde la gimnasta contó cómo inició el enfrentamiento con Gaxiola y de acuerdo con sus declaraciones todo inició durante la competencia de Exatlón México, programa de TV Azteca en el que ambas participaron junto con Daniel Corral, esposo de Antonieta.

La medallista olímpica relató que Gaxiola la confrontó en un centro deportivo en el que ambas se encontraban, ahí le dijo que debían discutir a cerca de los problemas en su relación con Corral, algo que Ana desconoció y trató de ignorar, por lo que al no obtener respuesta, Antonieta se puso agresiva y la golpeó.

Hasta el momento, la ciclista no se ha pronunciado al respecto, y tampoco ha mencionado en el pasado que entre ellas hubiera existido un enfrentamiento, sin embargo, durante la participación de ambas en Exatlón tuvieron rencillas y conflictos, aunque se pensaba que eran solo por la competencia, pero al parecer había otra situación detrás.

Ana Lago cuenta cómo la agredió físicamente Antonieta Gaxiola

Según Ana, Antonieta le pidió hablar con ella, luego se le puso enfrente y enfureció por supuestamente estar involucrada de algún modo con Daniel Corral, con quien Lago salió antes de que iniciara una relación con Gaxiola, al negarlo le dijo que no quería hablar con ella, pero cuando trató de evadirla y le dijo que no estaba pendiente de su vida enfureció.

“Yo con él (Daniel Corral) no he hablado desde que salimos y no me interesa tener una relación con él porque no quiero este tipo de problemas. Tu problema es que piensas que todos estamos muy al pendientes de tu vida

cuando la verdad es que no", relató la gimnasta.

Al parecer Antonia estaba molesta con las actitudes de Ana con la pareja de Gaxiola | Foto: Instagram @antonietagaxiola

Antonieta Gaxiola le abrió el rostro a Ana Lago

Posteriormente le dijo "ni te pares así porque no eres la más chingona", a lo que Antonieta le respondió "pues sí, sí lo soy y luego le pegó en el rostro, lo que ocasionó que la piel se le hiciera una herida abierta. Pero ahí no terminó el conflicto, indicó que la tiró en el piso y comenzó a patearla. Desde entonces no se ha solucionado el conflicto, a pesar de que Lago indicó que interpuso una demanda pero ya no tenía evidencia con la que demostrara los hechos.

"Sí fue una situación muy complicada, fue en el 2019, me callaron, hasta ahorita que lo estoy platicando y fue muy duro para mí", explicó.

