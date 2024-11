Chicharito Hernández tacha de MENTIROSO a Fernando Gago: "habla con la verdad, esto lo hacemos por Chivas"

La Liguilla está cada vez más cerca de comenzar, pero antes de que se disputen los partidos de Play-In, algunos clubes ya están dejando de qué hablar. En esta ocasión, fueron las Chivas, quienes dejaron en las manos de Javier 'Chicharito' Hernández. El máximo goleador de la Selección Mexicana aprovechó el espacio en Chivas TV para hablar sobre la salida de Fernando Gago, mejor dicho, para quejarse de las forma en la que se fue de la institución y cómo le mintió a todos sus jugadores.

El mítico delantero del 'Rebaño Sagrado' no se guardó nada cuando se sacó el tema de la salida del entrenador argentino. Javier aseguró que les mintió y tuvo falta de ética en las formas en las que abandonó al club. CH14 tiene claro que jugaron un clásico sin saber que el resultado no iba a afectar la continuidad o la partida de Gago, por lo que se pudo encarar de otra forma.

"Primero no evadir la verdad. Que alguien se comportó de una manera poco ética (le llamamos nosotros), es la realidad. No es ni queja, ni mi opinión, es la realidad. Nosotros salimos a jugar en clásico tapatío cuando ya personas sabían que iba a suceder algo. No nos había dicho, no nos habían hablando con la verdad. Algo que no nosotros sabíamos es: oye, a fin de cuentas el resultado, te vayas o no te vayas, ya no está en nuestras manos como equipo. Son las formas. Habla con la verdad, dinos tu sentir, se vulnerable. Eso es lo que hace un líder, entonces creo que faltó muchísimo de eso", expresó el atacante mexicano.

Hernández aseguró que Gago les mintió (IG: CH14_)

Chicharito dejó claro que todo lo hacen por el amor a Chivas

El delantero mexicano dejó claro que en muchas ocasiones los futbolistas están en esos clubes por tener un trabajo, pero el grupo en la perla tapatía está comprometido en esta Liguilla con Arturo y su cuerpo técnico para dar lo mejor. También dejó claro que el grupo está haciendo todo por el amor a Chivas, no nada más por tener un trabajo. CH14 dejó claro que todo lo están haciendo por el privilegio de formar parte del 'Rebaño Sagrado'.

"Fue primero no evadir la verdad, después cerrar filas y saber que esto lo hacemos por Chivas, estemos los que estemos. Lo más importante es el grupo, son los jugadores que tenemos que cerrar filas y tenemos que partirnos la madre y también darle toda la confianza a nuestro entrenador, a Arturo y todo su cuerpo técnico de que queremos hacer esto por el amor a Chivas. No por la obligación de tener un trabajo, sino por el privilegio de pertenecer a esta institución", dijo.

¿Cuándo juega Chivas en el Play-In?

El conjunto rojiblanco está preparando los últimos detalles previo para el primer partido de la Fiesta Grande del Futbol Mexicano. El partido contra Atlas está programado para este jueves 21 de noviembre, por lo que los fans del balompié mexicano podrán disfrutar de un 'Clásico Tapatío' en la Liguilla, para ser más precisos, en el Play-In. El cotejo está programado para comenzar a las 19:05, tiempo de la Ciudad de México.

