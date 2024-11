Checo Pérez da su predicción sobre el GP de Las Vegas: "espero que estemos en la pelea por la victoria"

La Fórmula 1 regresa este fin de semana para que los fans de la velocidad puedan disfrutar de la recta final de la temporada 2024. Checo Pérez no ha tenido su mejor año con Red Bull, pero a pesar de esto, el tapatío no pierde la ilusión de cerrar lo mejor posible el año calendario de la F1. En esta ocasión, Las Vegas será el escenario donde Sergio espera regresar a ser uno de los protagonistas de la carrera y, por qué no, pensar en ganar la carrera.

Con pocas horas para que se empiece la actividad en la 'Ciudad del Pecado', Pérez se volvió a mostrar optimista de cara a la nueva carrera que se presentará este fin de semana. El piloto de Red Bull sabe que no ha sido su mejor año, pero tiene la esperanza de poder tener una buena actuación desde este viernes para ilusionar a todo México con una victoria antes de terminar el 2024.

En una entrevista para ESPN, el mexicano dejó claro que espera estar mejor que lo realizado en Sao Paulo. Pérez espera que en el GP de Las Vegas pueda subir al podio o, inclusive, ganar la carrera. Uno de los motivos por los que piensa eso tiene que ver con que en el 2023 fueron muy fuertes y es un circuito parecido a Baku, donde siempre saca buenos resultados el tapatío.

"Creo que sí (está en posición de ganar o subir al podio), creo que fuimos muy fuertes el año pasado, especialmente en la carrera, volveremos a andar bien. Baku, por ejemplo, fue muy fuerte, (Las Vegas) tiene muchas similitudes con Baku, definitivamente espero que estemos en la pelea por la victoria y eso será muy importante para nosotros y el Campeonato de Constructores", dijo Pérez.

La F1 vuelve a Las Vegas este fin de semana (X: schecoperez)

¿Cómo le fue a Checo Pérez en Las Vegas en el 2023?

El coequipero de Max Verstappen terminó en tercer lugar en la carrera que se realiza en la 'Ciudad del Pecado'. Lo curioso de este resultado fue que el mexicano salió en la posición 12, por lo que una mala clasificación no significaría que Pérez no pueda terminar con un buen resultado en Las Vegas. Eso sí, la temporada actual hace pensar que si no hace una buena clasificación le será muy complicado avanzar lugares el día de la carrera.

Para este fin de semana, Checo Pérez contará con las mismas especificaciones que tiene el auto de Max, por lo que espera que el bólido tenga un buen rendimiento dentro durante la actividad en Las Vegas. Se tiene que recordar que el GP está programado para realizarse desde este 22 de noviembre hasta el 24 de noviembre, día de la carrera. El evento del domingo está programado para comenzar a las 0:00, tiempo de la Ciudad de México.

Pérez está listo para cerrar la temporada 2024 en la F1 (X: scechoperez)

