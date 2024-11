Javier Aguirre no se guarda nada y responde a las críticas tras ganarle a Honduras

Javier Aguirre puede estar tranquilo ya que la selección mexicana remontó un marcador complicado de dos a cero en la cancha del Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca y que el buen paso del equipo en la Liga MX le dio una de las noches más mágicas a la selección mexicana en los últimos años.

El mexicano no solo ha recibido críticas sobre su trabajo sino que también ha sido acusado en días recientes por ser uno de los culpables de recibir una agresión en San Pedro Sula, ahora el equipo mexicano en la vuelta de la Nations League y México clasificó al Final Four.

Fue asi que para la conferencia de prensa el “Vasco” decidió hablar verdaderamente del resultado, pura al ser cuestionado sobre su análisis del partido el mexicano dejó una frase de 3 palabras para resumir lo que sucedió en la cancha del Estadio Nemesio Diez que los recibió para este partido.

“Jugamos muy bien”, fue con lo que el mexciano decidió calificar a su equipo que a pesar de un inicio complicado, pudo sobreponerse a un dos a cero para terminar con un 4-2 a favor consiguiendo una hazaña impensada por muchos y que seguramente el “Vasco” ya tenía en su mente.

¿Qué dijo Javier Aguirre?

El mexicano se mostró sobrio pero un poco emocionado, no se guardó nada sobre su equipo y cómo no hacerlo, si hizo 8 cambios para este partido, algo que no se veía desde el proceso de Juan Carlos Osorio y que seguramente sorprendió a los catrachos quienes esperaban el mismo once de la ida.

“Yo no vine a callar bocas, solo a intentar que el equipo juegue mejor, no me detengo en cosas que no puedo controlar, no vine a caer bien o a callar bocas, la crítica la recibo y la proceso, no me incluye para tomar decisiones”, dijo Aguirre.

También admitió que el equipo mexicano se estaba jugando el todo o nada, por lo que decido hacer ocho cambios en la alineación e incluso debutó a Alexis Gutiérrez, una de las sorpresas de este torneo para Martin Anselmi y Cruz Azul siendo líderes de la Liga MX en este Clausura 2024.

“Trajimos a 27 jugadores y usamos a 22, es parte de mi trabajo, esta eliminatoria me sirve para mucho, por eso le pido a Federación que me consigan partidos fuera para ver a los jugadores en situaciones extremas, necesito probarlos no solo en la pelota, sino fuera del campo de juego”, agregó Aguirre.

Así festejo la selcción mexicana/Créditos: @miseleccionmx

Y finalizó agradeciendo a la afición de Toluca, quienes desde el minuto uno se hicieron sentir en el Estadio Nemesio Diez, resultado también de ser una de las aficiones que cada 15 días abarrotan la bombonera para ver a Toluca de Renato Paiva que los ha devuelto a las primeras posiciones.

Sigue leyendo:

México derrota a Honduras por 4-2 desde el Estadio Nemesio Diez en Toluca

México le remonta a Honduras y se clasifica a la semifinal de la Nations League