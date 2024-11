¿Cuándo jugará la Selección Mexicana las Semifinales de la Nations League y contra quién será?

La Selección Mexicana logró superar el 2-0 que tenían en contra después del partido en Honduras. El Estadio Nemesio Diez fue el escenario perfecto para que los pupilos del Vasco Aguirre golearan 4-0 a los catrachos. Este resultado los mandó al Final Four junto con Estados Unidos, Canadá y Panamá. Ahora es momento de conocer a su próximo rival en la CONCACAF Nations League. Se tiene que recordar que ya se jugarán las Semifinales.

México está listo para conocer a su próximo rival en el torneo continental. Como se mencionó, ya solo quedan cuatro equipos en la Nations League, por lo que su rival tiene que salir de Estadios Unidos, Canadá y Panamá. Después de realizarse todos los partidos de Cuartos de Final se definió que los de la 'Hoja de Maple' serían los encargados de poner en "problemas" al Vasco Aguirre y a sus jugadores.

Canadá llegó al partido de Semifinales contra México después de derrotar a Suriman en los Cuartos de Final. Los norteamericanos terminaron ganando 4-0 en el marcador global para hacerse con un lugar dentro del Final Four. Ahora, sus estrellas deberán demostrar que están listas para enfrentarse a uno de los grandes de la región de CONCACAF.

La Selección Mexicana se enfrentaría a Canadá después de derrotar 4-0 a Honduras (X: miseleccionmx)

¿Cuándo se jugarán las Semifinales de la CONCACAF Nations League?

Para todos aquellos que no quieran perderse un solo instante de las Semifinales de la CONCACAF Nations League deben tener en cuenta que los partidos no se jugarán en lo que resta del 2024. Para ser más precisos se deben esperar al primer trimestre del 2025 para disfrutar de los dos partidos del Final Four.

El partido entre México y Canadá está programado para disputarse el próximo 20 de marzo del 2025. El encuentro está programado para disputarse en el SoFi Stadium, estadio que escuchará el pitazo inicial a las 20:30, tiempo de la Ciudad de México. En caso de que la Selección Mexicana logre superar a los de la 'Hoja de Maple', tendrán que esperar al que gane entre Estados Unidos y Panamá.

Las Semifinales se juegan a un partido único, por lo que los cuatro equipos deben dejar todo en el terreno de juego para buscar quedarse con el pase a la Gran Final de la CONCACAF Nations League. La final está programada para disputarse el próximo 23 de marzo a las 19:30, tiempo de la Ciudad de México.

Canadá está listo para medirse contra México en las Semifinales de la Nations League (X: concacaf)

