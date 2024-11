Alberto García Aspe recuerda el día que el papá de Ricardo Peláez lo amenazó con darle un balazo: VIDEO

Ricardo Peláez y Alberto García Aspe son dos de las grandes leyendas que ha dado el fútbol mexicano, lo que pocos saben es que los exjugadores tienen un lazo que va más allá de lo futbolístico, ya que son cuñados. El canterano de Pumas se casó con la hermana de Ricardo. Esta relación familiar es la que llevó al papá de Peláez a amenazar con darle un balazo Aspe.

El exjugador de Pumas fue invitado al podcast de Ricardo Peláez, donde se pusieron a recordar algunas anécdotas deportivas y familiares. Uno de los tema que se pusieron sobre la mesa fue el día que el suegro de Beto García Aspe lo amenazó con darle un balazo en la pierna izquierda. Lo bueno que no ocurrió, ya que el balompié mexicano se habría perdido de una de las grandes figuras de la década de los 90.

Durante la charla entre cuñados, Aspe recordó que su suegro lo llegó a amenazar con darle un balazo en la pierna buena, es decir a la pierna izquierda, misma que lo llevó a la gloria deportiva en la Liga Mx y en la Selección Mexicana. La amenaza llegó después de tener una pelea con la que era, en aquel entonces su novia. En otras palabras, por una discusión con la hermana de Ricardo Peláez.

García Aspe tuvo que hablare con su suegro por discutir con su novia (IG: betogarciaaspe)

Papá de Peláez amenazó García Aspe con darle un balazo

La charla entre cuñados llegó a Ricardo y a Alberto a recordar el día que el suegro de García Aspe lo amenazó con darle un balazo en la pierna izquierda. Beto recordó que todo ocurrió después de que Rosy Peláez, la hermana de Ricardo, y el exjugador de Pumas tuvieron un disgusto. Después de ese pequeño desacuerdo, Alberto tuvo que ir a hablar con el papá de la leyenda del América. Lo que no se esperaba era que terminaría siendo amenazado.

"Tuve que ir a platicar con él antes de irme a una gira con Selección Nacional. No sé por qué discutí con Rosy y llegó llorando a tu casa, entonces mi suegro me dijo: 'si no habla conmigo, que ni se presente'. Antes de la boda, cuando fui a cenar con tu papá, a tomarme una copa, tú papá me dijo: 'si le haces algo algo a mi hija, te doy un balazo en la pierna izquierda'", relató entre risas Beto García Aspe.

La amenaza de no fue sólo por gusto. El papá de Ricardo Peláez dejó claro que en caso de lastimar a su hija iba a darle el balazo en la pierna izquierda. Dicha charla se realizó debido a que si no hablaba con su suegro no podría continuar con al relación con Rosy. Beto dejó claro a pesar de ese conversación, un poco tensa y amenazadora, le tumo mucho cariño y respeto a su suegro, con quién habría terminado forjando una gran relación con el paso de los años.

Beto García Aspe le tuvo mucho cariño a su suegro (IG: betogarciaaspe)

