Mazatlán vs América y Xolos vs Tigres: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Jornada 15 Liga MX

Este viernes 1 de noviembre inician las actividades de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la disputa de tres partidos: Querétaro vs Juárez, Mazatlán vs América y Xolos vs Tigres de la UANL Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los partidos del futbol mexicano.

Mazatlán vs América y Xolos vs Tigres: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos

Las actividades de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX inician este viernes 1 de noviembre en punto de las 19:00 horas en el Estadio Corregidora. A esa hora los Gallos de Querétaro recibirán a los Bravos de Juárez. Las acciones las podrás seguir en vivo por Caliente TV.

Este mismo día, pero a las 21:00 horas, los Cañoneros del Mazatlán enfrentarán al Club América, actual bicampeón de la Liga MX. El encuentro lo podrás disfrutar completamente en vivo por la señal de Canal 7.

América busca sumar una victoria. Foto: Google

Finalmente, igual a las 21:00 horas, los Xolos de Tijuana del colombiano Juan Carlos Osorio enfrentarán a los Tigres de la UANL de André Pierre-Gignac. El partido será transmitido en vivo por la señal de Caliente TV.

Tigres visitará la frontera. Foto: Google

Así marcha la Tabla General del Apertura 2024

Con 14 jornadas disputadas, la Tabla General del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX es liderada por Cruz Azul de Martín Anselmi. En puestos de Liguilla directa están Toluca, Tigres, Monterrey, Xolos de Tijuana y los Pumas de la UANL.

En zona de Play-In están Atlético San Luis, Chivas de Guadalajara, América y Atlas de Guadalajara. Fuera de puestos de reclasificación están:

León

Puebla

Necaxa

Mazatlán

Pachuca

Santos

Juárez

Querétaro

Así marcha la clasificación. Foto: Google

Sigue leyendo:

Gran Premio de México 2025: ¿cuánto cuestan los boletos y cuándo será la preventa?