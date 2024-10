Gabriela Fundora quiere ser campeona indiscutida contra Gabriela Celeste Alaniz ¿Cuándo y dónde ver su pelea?

El sueño de Gabriela Fundora siempre apunto a convertirse en campeona mundial de boxeo y lo cristalizó cuando cumplió 21 años. Sin embargo, un año después, la posibilidad de hacer historia en grande se presenta de nuevo a su puerta.

Este sábado, en Las Vegas, como parte de la función encabezada por Floyd Schofield, Gaby enfrentará a la argentina Gabriela Celeste Alaniz por las coronas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

"Es algo que no pensé que fuera a llegar así, pero me emociona. Me he preparado para hacer historia y el trabajo de gimnasio es mi respaldo. Pondré mi nombre en esa lista", dijo en entrevista con El Heraldo de México, la menor de los Fundora.