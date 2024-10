Noel León presiona el acelerador para lograr su ambicioso sueño en dos años

Noel León ha pisado durante años el acelerador para alcanzar sus sueños, aunque aún le falta un largo camino, dice sentirse orgullo de estar cada vez más cerca del objetivo: llegar a competir en la Fórmula 1 y poner en alto el nombre del país, así como de su natal Nuevo León. En entrevista para El Heraldo Radio Monterrey, el joven piloto asegura estar en el mejor lugar para perfeccionar sus habilidades, pues es uno de los expertos que está detrás del volante para la escudería Prema Racing en la Fórmula 3.

El regiomontano ha puesto como objetivo a corto plazo el dominar el podio en la competición que se viene el próximo año, a mediano plazo se ve riñendo posiciones en la máxima liga y a largo coronándose como la próxima leyenda del automovilismo mexicano que se lleve el mayor triunfo que se puede tener en la disciplina.

Pese a que su avance es constante y sus logros lo llegan a casi tocar sus ambiciones, asegura que conforme sigue en la pista, el camino parece más largo, pues su panorama continúa abriéndose y sus habilidades aumentando. Su secreto para mantenerse con los pies en la tierra, asegura, es disfrutar del trayecto que está viviendo y además seguir trabajando con férrea disciplina.

Noel León se ve llegando a la Fórmula 1 en dos años

Dentro de las ambiciones que tiene el piloto, quien ha estado frente al volantes de los cinco años en los go karts, está el llegar a ser uno de los conductores que compiten por la gloria en la Fórmula 1 en dos años. El primer año prevé avanzar en la Fórmula 3 para después dar el salto a la Fórmula 2 y pasar un año ahí hasta que sea convocado para la máxima justa de campeones.

"Obviamente suena muy bonito y todo pero hay muchas cosas que hay que trabajar y al final del día hay muchas oportunidades que no, que no van a depender de mí, no van a depender de mucha gente. Se tienen que alinear muchas cosas para que surja la oportunidad", acepta sobre los posibles obstáculos a los que se enfrentará en los próximos meses.

Aseguró que el deporte ha cambiado al punto de que hay más oportunidades y formas de tomarlas para los jóvenes de hoy en día. No obstante, ve en la disciplina la constante que debe seguir para tomar las eventualidades que se encuentre en la pista y en la vida.

Noel León seguirá siendo uno con el automóvil

Sobre los planes que vienen a futuro, el piloto dijo que está listo para continuar con sus entrenamientos privados para no dejar que se oxiden sus habilidades frente a la máquina. Conducirá en Europa durante estos meses a fin de que el auto que conduce y él tengan la mejor relación de trabajo.

Su reto más próximo es la carrera del Grand Prix de Macau, su objetivo: vencer con el mayor rango posible. Destacó que la labor de Sergio "Checo" Pérez ha sido uno de los factores determinantes en que se voltee a ver a los pilotos mexicanos.

"Cada vez se ven más mexicanos en Europa", dijo.

Ve a "Checo" Pérez en el podio en el Gran Premio de México

Sobre la última temporada de "Checo" Pérez, aseguró que se ha enfrentado en los últimos meses a una categoría ampliamente competida y de importantes retos. Destacó que no se sabe lo que ocurre dentro de la escudería que abandera al mexicano, pero añadió que las cosas no se han acomodado para que haya un resultado afín al talento y esfuerzo que está poniendo el conductor.

A esto sumó que la culminación prematura del piloto de Red Bull en el pasado Gran Premio de México le deja un ambiente de mucha presión, pero indicó que es este tipo de situaciones las que sacan a relucir sus capacidades como el mejor. Confió en que el tapatío se coloque en el podio el próximo domingo en la Ciudad de México.

