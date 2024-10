"Fue mejor que se fuera": "Nene" Beltrán admite que Chivas no se sintió valorado por Gago y manda fuerte mensaje

Hace unas semanas el famoso exfutbolista argentino Fernando Gago dio mucho de qué hablar luego de haber tomado la abrupta decisión de dejar de ser el entrenador de las Chivas para convertirse en el Director Técnico del conjunto de los Boca Juniors en Argentina, rompiendo su contrato con el equipo mexicano y abandonándolos en plena celebración del torneo de apertura de la Liga MX.

A menos de un mes de la salida del argentino, Fernando el “Nene” Beltrán, reconocido mediocampista del Guadalajara ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre cómo fue que se sintió el equipo con toda la situación, y como se encuentran actualmente.

En entrevista para Telemundo Deportes, el rojiblanco destacó que actualmente el equipo está pasando por un buen momento, pues han mantenido la racha de victorias en sus últimos dos encuentros contra Pachuca y Necaxa, dejando en claro que han estado trabajando mucho por todo lo que han pasado, pues quieren mantenerse en lo alto y no sentirse frustrados por el sentimiento de la derrota.

"El creer, el trabajo que hemos hecho como equipo, lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, y al final que no queremos estar en el hoyo, no queremos pasar malas noches, no queremos llegar a casa descontentos, enojados o frustrados porque no ganamos" resaltó Fernando Beltrán.