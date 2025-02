Promotor arremete contra Canelo Álvarez y asegura que no tiene lealtad; le da la razón a Óscar de la Hoya

El nombre de Saúl Canelo Álvarez está cerrando los últimos detalles para sus peleas de este 2025, siendo William Scull el primer boxeador con el que se medirá en este año. Tras confirmarse la contienda contra el cubano, diversos especialistas y personas que están dentro del mundo del boxeo han expresado su sentir sobre la elección del tapatío. Ahora fue el turno de Eddie Hearn, director de la promotora Matchroom Sports, quien no dudó en arremeter contra el pugilista mexicano.

En una reciente entrevista para el programa Second Out, el director de la promotora no dudó en hablar sobre cómo es trabajar con Canelo Álvarez, donde dejó claro que respalda a Óscar de la Hoya, ya que el tapatío no tiene lealtad, por lo que es un problema poder hacer acuerdos con el campeón mexicano. El pugilista no da falsas esperanzas cuando se trata de negocios.

"Canelo no tiene lealtad, pero te lo deja claro (...) Por cierto, hay una diferencia entre tener lealtad en el negocio del boxeo y tener lealtad en la vida. Canelo es un gran tipo, creo que es lo que es y no molesta que esté cambiando constantemente, porque es bastante honesto respecto a ello", expresó Eddie. Noticias Relacionadas La Serie A le pone nuevo apodo a Santiago Gimenez tras su gol en la Champions League

Pasó de ser leyenda de Pumas a vendedor de autos tras su retiro del futbol profesional

El británico dejó claro que Canelo es muy transparente con sus negocios, por lo que nunca te jura lealtad. El tapatío estaría confirmando que estará donde le ofrezcan el mejor trato para él, por lo que no está firmando ningún tipo de lealtad a los promotores con los que trabaja, sino a sus finanzas.

Canelo y Eddie trabajaron algunas peleas juntos (AFP)

Eddie demerita el enojo de Óscar de la Hoya y defiende a Canelo

El director de Matchroom Sports expresó que Canelo no necesita serle leal a una promotora gracias a la gran carrera que ha hecho a lo largo de los años. Eddie confirmó que a todo lo que ha cosechado a lo largo de los años le da la libertad de buscar el mejor trato para él y sus financias y no de tener que mantenerse con la misma promotora sin importar si le conviene la pelea o no.

"Está en una etapa de su carrera en la que realmente no necesita ser leal... Además, le quedan dos o tres peleas", dijo Hearn para terminar con el tema sobre la forma de trabajar con el tapatío.

Se tiene que recordar que el enojo de Óscar de la Hoya con el actual mejor libra por libra tiene que ver con que no ha sido agradecido con la promotora que lo llevó al estrellato a nivel mundial. Se tiene que recordar que el final de la relación laboral entre Golden Boy y Canelo termino en una demanda legal.

Sigue leyendo:

De Alcatraz a la Torre Eiffel: los ambiciosos sueños de Turki Alalshikh en el boxeo

David Cuellar vs Junto Nakatani: ¿dónde, cuándo y a que hora ver la pelea en México?