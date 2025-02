El patinador mexicano Donovan Carrillo pasa a la final del Campeonato Cuatro Continentes Seúl 2025

A tan solo unos días de haberse colgado la medalla de plata en el Challenge Cup 2025 de Patinaje Artístico de los Países Bajos, el joven Donovan Carrillo volvió a ser noticia esta mañana luego de que lograra ubicarse entre los 13 mejores participantes del Campeonato Cuatro de los Continentes en Seúl.

Pese a que tuvo dos ligeros fallos, el patinador de origen tapatío fue calificado con un total de 68.50 puntos, siendo su mejor resultado de la temporada en el programa corto, quedando por debajo del primer lugar obtenido por Mijail Shaidorov con 94.73 puntos, del segundo de Jimmy MA con 82.52, así como del tercero ocupado por Kazuki Tomono con 79.84.

Al posicionarse entre los 13 mejores lugares de la competencia que reunió a 24 concursantes de Asia, América, África y Oceanía, Donovan Carrillo obtuvo su pase directo a la gran final del Campeonato Cuatro de los Continentes, misma que se llevará a cabo el próximo sábado 22 de febrero en Seúl, Corea.

Al terminó de su rutina en la competencia del día de hoy, Donovan Carrillo ofreció unas palabras para los medios, en donde compartió algunos detalles sobre cual es la estrategia que planea ejecutar para deslumbrar a los jueces en la gran final del Campeonato Cuatro de los Continentes, asegurando que es una que nunca antes ha realizado en dicho torneo.

"Me gustaría hacer dos cuádruples en el programa libre, algo que no he hecho hasta ahora en el Campeonato de los Cuatro Continentes", reveló.