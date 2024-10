Cruz Azul vs Juárez, Monterrey vs Pumas y Xolos vs América: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Liga MX

Este miércoles 23 de octubre concluyen las actividades de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con cuatro partidos: Cruz Azul vs Juárez, Monterrey vs Pumas, León vs Atlas y Tijuana vs América. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los partidos.

Cruz Azul vs Juárez, Monterrey vs Pumas y Tijuana vs América: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos

Este día continuarán las actividades de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. En punto de las 19:00 horas Cruz Azul, líder de la Tabla General, recibirán en el Estadio Ciudad de los Deportes a los Bravos de Ciudad Juárez. Las acciones las podrás seguir por Vix.

A esa misma hora, pero en el estado de Nuevo León, los Rayados de Monterrey se medirán a los Pumas de la UNAM. Las acciones del encuentro serán transmitidas completamente en vivo por televisión abierta en el Canal 5.

A las 21:00 horas el Club León enfrentará al Atlas de Guadalajara. El partido estará disponible por Fox Sports. Finalmente, a las 21:05 horas, Xolos de Tijuana recibirá en el Estadio Caliente al Club América, actual bicampeón de la Liga MX. El partido será transmitido por Caliente TV.

Así se jugará la Jornada 13. Foto: Google

Los resultados de la Jornada 13 del martes 22 de octubre

Las acciones de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2024 comenzaron el día de ayer, martes 22 de octubre. En el Estadio Corona Santos Laguna empató a un gol contra los Tuzos del Pachuca. En el Estadio Akron las Chivas de Guadalajara aprovecharon la localía para vencer 3 goles por 2 al Necaxa.

En el Estado de México los Diablos de Toluca golearon 5 goles por 0 al Club Puebla. Finalmente el Mazatlán derrotó 2 goles por 0 a los Tigres de la UANL.

Estos fueron los resultados del día de ayer. Foto: Google

Sigue leyendo:

Hugo Sánchez rompe en llanto EN VIVO por la muerte de Fernando "Toro" Valenzuela: "es triste" | VIDEO