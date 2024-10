Análisis y Pronósticos de los Partidos de la NFL Semana 7

Amantes de los emparrillados, como era de esperarse, ayer por la noche los Denver Broncos no tuvieron piedad del equipo de los New Orleans Saints (33-10), el cual llegó completamente mermado debido a diversas lesiones.

Bo Nix tuvo una actuación bastante discreta, ya que su defensiva y el corredor Javonte Williams fueron los principales encargados de arruinarle la fiesta a Drew Brees, quien fue homenajeado por la directiva de los Saints.

Este fin de semana, los únicos dos equipos que continúan invictos tendrán una muy difícil prueba frente a ellos, en lo que promete ser una de las jornadas más intensas y esperadas de la temporada.

A continuación, les tenemos el análisis previo de los partidos más atractivos del próximo domingo:

Houston Texans (5-1) vs Green Bay Packers (4-2)

los Packers amenazan con cortar la racha de Houston

Los Texans llegan a este partido con una racha de tres victorias consecutivas, lo que los tiene colocados cómodamente como líderes de su División, sin embargo, los Packers amenazan con cortar dicha racha, gracias al buen fútbol que han demostrado las últimas dos semanas.

Jordan Love está jugando a un gran nivel, por lo que está promediando tres pases de anotación por partido.

El receptor Romeo Doubs, a quien el equipo suspendió en la semana cinco por problemas disciplinarios, regresó con el pie derecho hace una semana, atrapando dos pases de anotación, y se espera que para este juego nuevamente sea parte fundamental del ataque aéreo, junto con Jayden Reed y el ala cerrada Tucker Kraft, quienes han sido los principales aliados de Love.

Jordan Love continua demostrando la confianza que han puesto los Packers en su desarrollo

Josh Jacobs comenzó de manera lenta la temporada, pero ha ido entrando en ritmo últimamente y buscará conseguir su segunda anotación de la temporada.

¿El regresó de Joe Mixon será la claver para Houston Texans?

La ofensiva de los Texans, liderada por su mariscal de campo C.J. Stroud, ha sido la más eficiente cuando se encuentra en zona roja, ya que el 75% de las ocasiones en las que han llegado ahí, han conseguido anotar touchdowns.

El regreso de Joe Mixon la semana pasada, le dio una nueva dimensión al ataque de Houston, ya que los equipos rivales no solamente deben de enfocarse en lo que pueda hacer Stroud con Steffon Diggs y sus demás receptores, quienes extrañan enormemente a Nico Collins.

Después de las fallas del pateador novato Brayden Narveson, los Packers decidieron traer al veterano Brandon McManus para que se encargue de anotar los goles de campo este fin de semana.

Pronóstico Resultado: Houston Texans 23-27 Green Bay Packers

Detroit Lions (4-1) vs Minnesota Vikings (5-0)

Los Vikings tendrán que hacer valer su localía para poder mantenerse invictos

Los dos equipos que mejor están jugando dentro de la Conferencia Nacional colisionarán este domingo, en lo que será un partido imperdible para todos los aficionados al fútbol americano, independientemente de que seas o no seguidor de alguna de alguna de estas escuadras.

Los Vikings tendrán que hacer valer su localía para poder mantenerse invictos y en la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional.

Sam Darnold está teniendo la mejor temporada de su vida, al contar ya con 11 pases de anotación, y es que no ha tenido ningún problema para adaptarse a su nuevo equipo. La química existente entre Darnold y Justin Jefferson ha sido casi automática, ya que Darnold no ha dudado en buscarlo en reiteradas ocasiones, sabedor de la gran capacidad de Jefferson para desmarcarse de los defensores rivales, lo cual se ha traducido en 4 recepciones de anotación, y solamente ha habido un partido en el que no ha anotado en esta temporada, el cual fue en contra de los Jets.

Aaron Jones ha estado entrenando de forma limitada y es muy probable que lo veamos de vuelta en la alineación esta semana, compartiendo acarreos con Ty Chandler y con el recién adquirido Cam Akers, proveniente de los Houston Texans.

Jordan Addison, quien es el segundo receptor del equipo, casi no ha brillado este año, pero la temporada pasada demostró de lo que es capaz, así que es otra arma con la que Darnold sabe que puede contar en cualquier momento.

Un choque de ofensivas y un duelo defensivo de primer nivel: lo que esperar de Lions vs Vikings

Jared Goff recientemente demostró su superioridad antes Dallas con un marcador final de 47-9

La defensiva de los Vikings ha jugado por nota este año, y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los Quarterbacks contrarios, a quienes nos les dan el suficiente tiempo para lanzar el balón cómodamente, debido a las constantes cargas que les envía Brian Flores, Coordinador Defensivo del equipo, y lo cual ha sido clave para que su defensiva sea la que menos puntos reciba, al promediar 15 puntos por encuentro.

Por lo que se refiere al equipo de los Lions, Jared Goff viene de tener dos soberbias actuaciones, la primera de ellas fue en contra del equipo del Seattle, en donde completó absolutamente todos sus pases, y apenas hace una semana fue el artífice de la masacre que sufrieron los Cowboys (47-9), a quienes les lanzó para más de 300 yardas y 3 pases de anotación.

Lo más sorprendente de las actuaciones de Goff, ha sido que ha repartido bastante el ovoide y no ha tenido que lanzarle tanto el balón a Amon-Ra St. Brown, como en años anteriores, sin embargo, cada vez que lo ha buscado, St. Brown ha respondido de excelente manera.

Jahmyr Gibbs y David Montgomery han sido dinamita pura en contra de las defensivas contrarias, ya que este par de grandes corredores se han combinado para un total de 10 anotaciones, por lo que podemos estar seguros de que jugarán un rol fundamental en este encuentro, aunque la defensiva de Minnesota solamente ha permitido una anotación por la vía terrestre.

Una gran desventaja para la defensiva de los Lions es que tendrán que aprender a sobrevivir el resto de la temporada sin Aidan Hutchinson, quien es su mejor defensivo, lo cual afectará directamente la producción del equipo en cuanto a capturas de mariscal de campo se refiere, ya que esa es la especialidad de Hutchinson.

Pronóstico Resultado: Detroit Lions 24-27 Minnesota Vikings

Kansas City Chiefs (5-0) vs San Francisco 49ers (3-3)

Patrick Mahomes tendrá que hacer maravillas con el cuerpo de receptores con el que actualmente cuenta en su plantilla

Posiblemente uno de los partidos más esperados en esta temporada para el equipo de San Francisco será éste, ya que, si bien es cierto, ganarle a Kansas no se podría considerar una revancha de las derrotas más recientes en los Super Bowls, sin embargo, sería una inyección anímica muy importante para los Niners, quienes de una vez por todas tienen que demostrar que son capaces de derrotar a rivales de élite, como son los Chiefs, quienes marchan invictos esta temporada.

Al haber perdido a Rashee Rice por el resto de la campaña, Patrick Mahomes tendrá que hacer maravillas con el cuerpo de receptores con el que actualmente cuenta en su plantilla, del cual destaca el novato Xavier Worthy, quien hasta ahorita no ha aprendido a aprovechar la electrizante velocidad con la que cuenta, pero es un jugador que en cualquier momento puede cambiar el rumbo del encuentro.

Juju Smith-Schuster, cuya carrera ha ido en declive desde que salió de los Steelers hace ya algunos años, parece estar resurgiendo esta temporada, y es que apenas hace un par de semanas atrapó siete pases, con los cuales superó las 130 yardas, y todo parece indicar que junto con Travis Kelce, seguirá uno de los objetivos favoritos de Mahomes, quien está teniendo números muy discretos este año, ya que lleva 6 pases de anotación, al igual que 6 pases interceptados.

El veterano Kareem Hunt llegó a suplir a Isiah Pacheco, quien todavía se perderá varias semanas más, y aunque Hunt ya no cuenta con la misma elusividad de antes, sigue demostrando que tiene un dominio absoluto del libro de jugadas de los Chiefs, equipo con el que ha jugado varias veces durante su carrera.

Brock Purdy enfrentará a una defensiva que lo metió en serios problemas la última ocasión en la que se enfrentaron, por lo que será una prueba muy importante para él, en la que deberá de demostrar que ha aprendido de sus errores, y es que la línea defensiva de Kansas City buscará incomodarlo en todo momento, por lo que tendrá que lanzar muy rápido el balón, aprovechando todo el arsenal de armas con el que cuenta a su disposición, comenzando con George Kittle, con quien ha demostrado una gran química durante los últimos juegos.

Brandon Aiyuk ha tenido un comienzo bastante lento, pero en esta ocasión tendrá que ponerse las pilas y demostrar el por qué le están pagando casi 28 millones de dólares al año.

Las lesiones clave para Chiefs vs 49ers

Jordan Mason se encuentra lesionado del hombro, sin embargo, se espera que pueda estar listo, ya que, en caso de no lograr recuperarse a tiempo, el novato Isaac Guerendo sería quien tenga que llevar las riendas del ataque terrestre, lo cual no sería lo ideal ante un equipo tan experimentado.

Matthew Wright se dislocó el hombro el domingo pasado, por lo que será Anders Carlson el pateador del equipo de San Francisco en este encuentro.

Kyle Shanahan ha dejado ir dos ventajas considerables esta temporada, y de nueva ocasión deben de rondar en su cabeza los fantasmas del pasado Super Bowl, ya que no pudieron liquidar a los Chiefs cuando tuvieron la oportunidad en ambos encuentros, por lo que todos los aficionados del equipo de la Bahía deben de encontrarse nerviosos y ansiosos de saber si su equipo finalmente podrá conseguir la victoria, ante un equipo de Kansas City que viene regresando de su semana de descanso.

Pronóstico Resultado: Kansas City Chiefs 20-24 San Francisco 49ers

New York Jets (2-4) vs Pittsburgh Steelers (4-2)

La directiva del equipo cree ciegamente en Aaron Rodgers, por lo que decidieron poner en sus manos el destino de la franquicia

Los New York Jets están desesperados por salir de la crisis en la cual se encuentran sumergidos, y es que el lunes pasado se quedaron demasiado cerca de vencer a los Bills, en lo que fue una pésima noche para su pateador Greg Zuerlein, quien falló dos goles de campo, los cuales les hubieran podido haber dado la victoria. A pesar de ello, la directiva de los Jets ha decidido darle el voto de confianza a Zuerlein, quien sabe que ya no puede darse el lujo de fallar nuevamente este domingo, si no quiere quedarse sin trabajo, ya que en el encuentro ante los Broncos una falla suya también fue decisiva en la derrota de su equipo.

La directiva del equipo cree ciegamente en Aaron Rodgers, por lo que decidieron poner en sus manos el destino de la franquicia, motivo por el cual despidieron al entrenador Robert Saleh, quien no tenía buena relación con Rodgers, y hace unos días decidieron contratarle al receptor Davante Adams, quien fue su receptor favorito durante varios años con los Green Bay Packers.

Allen Lazard, el otro receptor que también jugó con Rodgers en los Packers, ha jugado un rol muy importante en esta ofensiva, en la cual se supone que el receptor alfa debería de ser el joven Garrett Wilson, pero con la llegada de Davante Adams tendremos que esperar a ver cómo se acomoda ahora este tridente de receptores, en el cual ya no tiene cabida el veterano Mike Williams, a quien le están buscando acomodo con otro equipo, y al parecer entre los interesados se encuentran los Chargers, los Steelers y los Saints.

Breece Hall no ha tenido la misma efectividad corriendo el balón como en los años anteriores, y en esta ocasión le tocará enfrentar a una de las mejores defensivas en contra del ataque terrestre.

¿Comienza la era de Russell Wilson en Pittsburgh?

Mientras tanto, los Steelers se han estado preparando esta semana para hacer un cambio muy importante en su ofensiva, y es que Mike Tomlin no se encuentra del todo conforme con el desempeño de su Quarterback Justin Fields, por lo que estamos a punto de presenciar el debut de Russell Wilson comandando el ataque, lo cual podría terminar siendo contraproducente a la larga, ya que Fields ha hecho lo suficiente para tener a su equipo en la contienda en cada uno de los encuentros.

La línea ofensiva de Pittsburgh es de las peores de la liga, por lo que Fields todo el tiempo ha tenido que estar corriendo por su vida, aunque lo ha hecho bien ya que ha contribuido con cinco anotaciones terrestres, pero el principal problema ha sido al momento de lanzar el balón, ya que promedia 189 yardas aéreas por encuentro.

A pesar de todo, Fields solamente ha sido interceptado en una ocasión, por lo que será una decisión temeraria de Tomlin si decide enviarlo a la banca y los Steelers no logran sacar la victoria.

Najee Harris, quien es el corredor del equipo, no se encuentra al cien, pero eso no impedirá que juegue, aunque solamente lleva un partido en el cual superó las 100 yardas, ya que le ha costado mucho trabajo generar algo al ataque, y de hecho solamente lleva una anotación hasta el momento.

Las defensivas y equipos especiales serán claves en este duelo, el cual estará muy parejo.

Pronóstico Resultado: New York Jets 23–20 Pittsburgh Steelers

Por Diego Carreño

