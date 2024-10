Kylian Mbappé es acusado de presunta violación tras salir de un club nocturno de Suecia

Kylian Mbappé ya es noticia mundial, como de costumbre; sin embargo, en esta ocasión la perla francesa no está siendo vinculado a una jugada o a un gol, pues, un tema gravísimo fuera de la cancha estaría manchando la carrera de uno de los futbolistas más importantes de los últimos años.

Pues el ahora delantero del Real Madrid y de la selección francesa está siendo vinculado a un caso de abuso sexual en Suecia, donde jugó hace unos días con la selección de Francia, lo que ha conmocionado al mundo entero, pues es uno de los jugadores que más generan en reacciones.

Según la Fiscalía de Suecia, se ha abierto una investigación por una presunta violación ocurrida la semana pasada en la ciudad de Estocolmo, Suecia, dentro del hotel en el que se le vio a Kylian Mbappé, actual jugador del Real Madrid, y que estaría siendo un “sospechoso” razonable”.

Y es que el delantero francés contaba con dos días libres, luego de que no fuera parte de la convocatoria para los partidos de esta fecha FIFA de noviembre, donde la selección estuvo enfrentando a Israel el pasado 14 de octubre en contra de Bélgica por la Liga de Naciones de la UEFA.

De acuerdo con medio suecos, el delantero del Real Madrid había estado en compañía de varios amigos, por lo que se dispuso a visitar diversos restaurantes y clubes nocturnos durante su estancia en Suecia, además de hospedarse en el hotel donde ocurrió el presunto acto de abuso sexual.

Sin embargo, hay que destacar que ser “sospechoso razonable” es uno de los nombramientos más bajos de las autoridades suecas cuando se trata de una investigación de esta índole, por lo que no se ha precisado contra quien se puso la demanda, pues hasta el momento solo se ha abierto una investigación para recabar fuentes de información y un culpable.

Eso sí, el delantero francés decidió publicar en su cuenta de Twitter que estas son fakes news, pues si bien el delantero estuvo en Suecia tras no ser parte de la selección para el partido en contra de Bélgica por “molestias físicas” las acusaciones son totalmente falsas, aseguró el 9 del Madrid.

Así mismo la abogada del jugador Marie-Alix Canu-Bernard dio explicaciones a un canal francés sobre lo ocurrido, pues pudo haber manchado la carrera del delantero de por vida e incluso lo habría expulsado del real Madrid como el caso de Dani Alves que al encontrarse culpable fue despedido de los Pumas, su entonces equipo en México.

“Estamos hablando de una denuncia, de una presentación de denuncia, pero en este momento no sabemos contra quién. Una denuncia no establece la verdad, no prueba nada, y ni siquiera sé si la denuncia está dirigida a él. Nunca está solo y está atónito por todo este revuelo mediático, no entiende en absoluto de qué se le puede acusar, ni de cerca ni de lejos, Nunca está expuesto a encontrarse en una situación en la que exista un riesgo para él. Esto excluye por completo el hecho de que haya podido haber acciones reprobables por su parte. Es una certeza absoluta”, dijo su abogada