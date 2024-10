Javier Aguirre desmiente hospitalización y sí dirigirá el partido contra Estados Unidos: “Todo está muy bien”

Javier Aguirre sorprendió y asustó todos en la mañana de hoy, pues se había mal informado que el técnico se había sentido mal durante el entrenamiento previo al enfrentamiento del día de hoy frente a Estados Unidos, donde se volverá a ver las caras con Mauricio Pochettino quien ya enfrentó en su paso por la Liga Española hace algunos años.

Fue gracias a varios medios deportivos y las redes sociales que se informó que el técnico de la actual selección Javier Aguirre habría sido hospitalizado de emergencia tras un malestar y un presunto desmayo, mismo que el técnico tuvo que salir a negar a las cámaras alrededor de las 12:51 del día.

Y es que incluso se pensaba que no iba a dirigir el partido de esta noche en Guadalajara en contra de Estados Unidos, uno de los equipos que más se le complica derrotar al Vasco Aguirre, pues no se puede olvidar su eliminación en el mundial de Corea-Japón 2002, cuando Landon Donovan comenzó la malaria del “dos a cero”.

Fue ese mismo Javier Aguirre que habló con los medios en Guadalajara sobre su presunto desmayo y hospitalización de emergencia que se había reportado; sin embargo, el técnico aseguró que no había pasado nada, pues, todo estaba programado con anterioridad para que tuviera una revisión de rutina.

“Les comento rápido, anoche fue el doctor Rafa Ortega, compañero en Chivas, buen cuate, coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y le dije que dejara que me vieran sus pin* doctores, me vieron sus doctores y está todo muy bien”, comentó Javier Aguirre a ESPN.