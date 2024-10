Ricardo "Tuca" Ferreti arremete contra Fernando Gago tras su salida de Chivas: "Le dieron de comer y escupió en el plato"

Ricardo Ferreti es uno de los técnicos con más títulos en la Liga MX, pues en su paso por Chivas, Tigres, Cruz Azul y Pumas el brasileño nacionalizado mexicano ha ganado siete títulos de la Liga MX, por lo que al ser una de las voces autorizadas del futbol mexicano se le preguntó de la situación de Chivas.

Fue en el programa “Futbol Picante” que el periodista Sergio Dipp decidió preguntarle sobre la polémica salida del argentino Fernando Gago, quien esta semana informó al “rebaño sagrado” que no continuará su trabajo y estaría pasando al equipo argentino de Boca juniors, donde no ha sido presentado.

Lo que molestó mucho a periodistas y aficionados, así como al Tuca Ferreti quien no se guardó nada y arremetió muy fiel a su manera, en contra del exjugador de Boca Juniors, quien también dirigió a Racing antes de llegar a las Chivas en enero de este año tras la salida de Paunovic.

Cabe destacar que el brasileño nacionalizado mexicano, dirigió a Chivas y los hizo campeones en contra de los Toros Neza, uno de los momentos más importantes de su carrera, pues así empezaba su camino como DT del futbol mexicano y que además lo haría una leyenda del futbol nacional.

Sin embargo, la conversación no terminó ahí, pues el extécnico continuó muy molesto por las mentiras y las formas en las que se fue Fernando Gago, por lo que terminó por explotar tras la que sería una nueva “traición” de parte de un argentino por Boca Juniors en el futbol mexicano.

“Ya no había una situación para que se quedara. No ganó nada, ni hizo nada productivo. El equipo está en noveno lugar de 18, a un punto de quedar fuera del Play-In y la verdad ojalá el que venga tenga un poco de dignidad, el amor propio y que realmente represente lo que es Chivas. Es el equipo con más aficionados en el país. No se vale. ¿Dónde estaba él antes de venir a Chivas? Y Chivas le tira el plato para que coma y ahora escupe en el plato”, agregó Ferreti.