Agenda deportiva: Estos son los eventos deportivos que no te puedes perder este fin de semana, del 11 al 13 de octubre

El fin de semana está cada vez más cerca de comenzar y con ello la posibilidad de disfrutar de mucha actividad deportiva en México y el mundo entero. A pesar de no tener actividad en fútbol, a nivel de clubes, la Fecha FIFA y otros deportes se encargarán de poner a la gente pegada al asiento durante toda la tarde para disfrutar de muchos eventos dignos de los amantes de los deportes.

La semana 6 de la NFL ya comenzó, pero además de todos los partidos en el emparrillado, la gente puede disfrutar de todos los partidos de la Fecha FIFA, la actividad de la Lucha Libre de la CMLL y, quizás lo más importante en la actualidad, los juegos 5 de la MLB que definirán a los equipos que disputarán la Serie de Campeonato.

La MLB está cada vez más cerca de conocer a todos los que disputen la Serie de Campeonato (IG: mlb)

Los eventos deportivos que no te puedes perder del 11 al 13 de octubre

Fecha FIFA: las selecciones de todo el mundo están listas para disputar partidos amistosos, de Eliminatoria Mundialista o de la UEFA Nations League, por lo que vamos a dejar algunos de los mas importantes para disfrutar en el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Los encuentros son: España vs Dinamarca este 12 de octubre a las 12:45, Bélgica vs Francia el 14 de octubre a las 12:45, México vs Estados Unidos el 15 de octubre a las 20:30, Alemania vs Países Bajos el lunes 14 de octubre a las 12:45, Uruguay vs Ecuador el próximo 15 de octubre a las 17:30.

Semana 6 de la NFL: Después de ver toda la actividad entre Seahawks y 49ers, el fútbol americano tiene preparado una serie de partidos que dejarán a todos sus fans sentados durante todo el domingo. Mejor vamos a presentar todos los encuentros de esta 13 de octubre en la National Football League.

Bears vs Jaguars el 13 de octubre a las 7:30

Saints vs Buccaneers el 13 de octubre a las 11:00

Ravens vs Commanders el 13 de octubre a las 11:00

Packers vs Cardinals el 13 de octubre a las 11:00

Titans vs Colts el 13 de octubre a las 11:00

Patriots vs Texans el 13 de octubre a las 11:00

Eagles vs Browns el 13 de octubre a las 11:00

Broncos vs Chargers el 13 de octubre a las 14:05

Raiders vs Steelers el 13 de octubre a las 14:05

Panthers vs Falcons el 13 de octubre a las 14:25

Cowboys vs Lions el 13 de octubre a las 14:25

Giants vs Bengals el 13 de octubre a las 18:20

Jets vs Bills el 14 de octubre a las 18:15

Todos los partidos de la Semana 6 de la NFL (IG: NFLMX)

MLB: Los Dodgers y Padres definirán este 11 de octubre a la franquicia que avance a la Serie de Campeonato. Mientras que los Guardians, Tigers, Yankees y Royals lo harán el próximo 12 de octubre. Mejor vamos a conocer todos los partidos y los horarios para los partidos de este fin de semana en la Major League Baseball.

Dodgers vs Padres se jugará el 11 de octubre a las 18:08

Guardians vs Tigers se jugará el próximo 12 de octubre a las 14:38

Yankees vs Royals se jugará el 12 de octubre a las 18:08

El domingo 13 de octubre comenzarán los partidos de la Serie de Campeonato, donde los Mets ya esperan a su rival. El ganador de los Dodgers y Padres será el que se enfrenté a la novena de 'La Gran Manzana'. Se acerca el final de la temporada y con ello el poder vivir al máximo cada uno de los juegos que restan en la temporada.

Lucha Libre: La CMLL está lista para que los amantes del Pancracio la gente podrá disfrutar de varias funciones que dejarán a más de uno parados en la Arena México. El evento está programado para el domingo 13 de octubre a las 17:00, hora de la Ciudad de México. Entre los gladiadores que se subirán al encordado. La pelea estelar estará conformada por: Volador Jr., Templario y Flip Gordon vs Soberano Jr., Ángel de Oro y Niebla Roja.

Sigue leyendo:

Pumas presenta nuevo uniforme inspirado en el árbol de jacaranda en apoyo al fútbol femenil: FOTOS

Chivas anuncia la salida de Fernando Gago, el argentino sería nuevo DT de Boca Juniors